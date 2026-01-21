Acasă » Exclusiv » Abush vine cu dovezi clare în scandalul cu Andreea Bostănică. Documentele care o contrazic pe „Regina TikTokului”

Abush vine cu dovezi clare în scandalul cu Andreea Bostănică. Documentele care o contrazic pe „Regina TikTokului"

De: Andrei Iovan 21/01/2026 | 23:00
Abush vine cu dovezi clare în scandalul cu Andreea Bostănică. Documentele care o contrazic pe „Regina TikTokului"
Akbar Abdullaev a oferit un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, în care a demascat-o pe Andreea Bostănică. Abush ne-a povestit cum totul a fost doar o invenție a influenceriței, cum ea și mama ei l-au amenințat, iar el a depus o plângere penală împotriva lor. Apoi, a urmat replica tiktokeriței, care a afirmat că toate acele acuzații sunt false, iar ea nu știe de nicio plângere penală și nici nu are probleme cu legea. Dar iată că dovezile spun totul! Abush ne-a pus la dispoziție și actele care dovedesc că ceea ce a declarat el este adevărat. 

Este scandalul momentului. Fostul iubit al Andreei Bostănică, cu care a avut o relație de doar 2 luni, așa cum ne-a spus chiar el, s-a săturat de toată drama care îl înconjura și de clipurile postate de influenceriță pe TikTok, în care lăsa de înțeles că ea ar fi o victimă și că el i-ar fi fost infidel. Abush ne-a spus toată povestea, de la început până la final, cu lux de amănunte, care au cutremurat internetul.

Akbar Abdullaev (Abush) vine cu dovezi în scandalul cu Andreea Bostănică

Printre altele, faptul că Andreea Bostănică ar trebui să îi restituie suma pe care i-a împrumutat-o, mai exact 175.000 de dolari, dar și plângerea penală împotriva ei, a mamei ei, Angela, și a lui Fulgy. Acum, după ce influencerița a spus că nu are niciun împrumut făcut, iar acuzațiile sunt false, afaceristul vine cu artileria grea!

Abush vine cu dovezi clare în scandalul cu Andreea Bostănică

Din documentele pe care Abush ni le-a pus la dispoziție, se poate vedea clar faptul că există, într-adevăr, o chemare în judecată, prin care îi cere Andreei Bostănică înapoi suma împrumutaă, precum și o plângere penală, pentru amenințare. Așadar, ne întrebăm dacă acum acuzațiile pe care i le-a adus afaceristul i se mai par amuzante tiktokeriței, care se susținea sus și tare că nu are nici probleme cu legea și că nu a făcut vreun împrumut.

Plângerea penală pe care i-a făcut-o Abush Andreei Bostănică.

Îmi este milă de el, înțeleg că îl doare, că a aflat lumea cine este el și nu a procedat frumos, dar eu îi doresc multă fericire cu persoana cu care a ales să fie. E supărat că nu mai vreau să fiu cu el, dar trebuie să înțeleagă că dragostea nu poate fi cumpărată cu bani și orice mi-ar spune, el acum vrea să mă șantajeze, să spun chestii false, orice, ca să fiu cu el. Dar deja nu mă mai interesează nimic, nu mai am nevoie de nimic de la el. Aceste acuzații false sunt absolut amuzante, eu nu am nicio problemă cu legea, niciun împrumut, nimic. Dar îl înțeleg, îi înțeleg supărarea, dar nu vreau să dau curs, pentru că mi se pare aberant, a declarat Andreea Bostănică pentru CANCAN.RO.

