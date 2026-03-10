Acasă » Știri » Mesajul transmis de Adrian Kaan după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stârnit un val de controverse

Mesajul transmis de Adrian Kaan după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stârnit un val de controverse

De: David Ioan 10/03/2026 | 21:04
Foto: Captură Antena 1

Eliminarea lui Adrian Kaan de la Survivor a generat numeroase reacții în mediul online, după ce fostul concurent a transmis un mesaj care a stârnit controverse. Plecarea sa din competiție a avut loc la finalul săptămânii trecute, iar reacția publică nu a întârziat să apară.

Săptămâna precedentă s-a încheiat cu noi eliminări în cadrul show-ului. Pe lângă retragerea lui Nicu Grigore din motive medicale, Adrian Kaan a părăsit și el competiția, după duelul cu Alberto Hangan. Confruntarea de pe traseu nu i-a fost favorabilă, iar acesta a fost nevoit să își încheie parcursul în Republica Dominicană.

Adrian Kaan a fost eliminat de la Survivor

Considerat unul dintre cei mai vocali participanți ai sezonului, Adrian Kaan a rezistat o perioadă îndelungată în concurs. Totuși, ediția difuzată duminică seara s-a dovedit decisivă pentru acesta, fiind nominalizat să intre la duel și obligat să lupte pentru a rămâne în competiție.

Foto: Captură Antena 1

Rezultatul nefavorabil l-a determinat să își ia rămas-bun de la colegi și de la experiența Survivor, urmând să revină în România. La scurt timp după eliminare, acesta a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, mesaj care a atras atenția publicului.

„Liderii se nasc, nu se creează. Țineți minte asta!”, a transmis Adrian Kaan pe Instagram.

Mesajul postat de Războinic după ce a părăsit competiţia

Declarația a generat reacții diverse în rândul internauților, însă majoritatea comentariilor au fost pozitive, mulți dintre urmăritori felicitându-l pentru parcurs și exprimându-și regretul pentru plecarea sa.

Ulterior, fostul Războinic a vorbit și despre relația cu colegii de trib, subliniind că despărțirea nu a fost una ușoară. Acesta a precizat că va simți lipsa echipei și că este convins că absența lui se va resimți în continuare în cadrul show-ului.

”Și mie o să îmi fie dor de toți colegii mei din trib și sunt convins că și ei o să îmi simtă lipsa. Așa cum au zis colegii mei, eram un lider, pentru că exact cum am mai spus, liderii se nasc, nu se numesc. Știu că am asta în sânge”, a declarat Adrian Kaan la Survivor.

