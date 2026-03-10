Vlad Pascu e prinț și cerșetor în spatele gratiilor! Tânărul care a condus sub influența subtanțelor interzise pe data de 19 august 2023 în localitatea 2 Mai și a omorât doi tineri, a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în vara anului 2025. Cazul care a stârnit revoltă în toată țara a luat sfârșit, după o luptă asiduă a părinților victimelor de a obține o pedeapsă mai mare, dar în zadar. Chiar dacă și-a atins scopul și a primit doar 10 ani în spatele gratiilor, Vlad Pascu nu ar duce-o deloc bine acolo unde se află. Rebecca Lăzărescu a făcut dezvăluiri exclusive pentru CANCAN.RO. Toate detaliile, în articol.

Contactată de CANCAN.RO, Rebecca Lăzărescu a vorbit despre situația actuală a lui Vlad Plascu și ne-a povestit și despre un episod neobișnuit care s-a petrecut în timpul procesului lui Maru, în care ea și Pascu erau martori.

Vlad Pascu, prinț și cerșetor în spatele gratiilor

În ceea ce-l privește pe tânărul care i-a omorât pe Roberta și Sebi, viața lui din spatele gratiilor ar fi împărțită: în timp ce unii povestesc ca ar duce-o foarte bine, alții spun că ar fi supus agresiunilor colegilor de celulă și ar fi umilit de aceștia. Mai mult, Pascu nu ar mai avea niciun prieten de când este privat de libertate și nu ar avea pe cine să sune să își mai piardă timpul.

„Nu are prieteni. Cu cine să vorbească? Da, chiar n-are pe nimeni, nu are efectiv niciun prieten. Eu am mai auzit povești, dar repet, povești, de la cineva care ar fi stat cu el în celulă și sunt povești că ba că e foarte bine, ba că îl bate toată lumea, îl umilește. Am auzit și că își ia bătaie și că stă foarte bine, că are televizor în cameră. Deci, aud și alba și neagra. Nu știi ce să mai crezi, pur și simplu.”, ne-a spus Rebecca.

„Abuz de putere” în procesul lui Maru, dealerul lui Pascu?!

Mai mult, revoltată de ceea ce s-a întâmplat, Rebecca Lăzărescu a vrut să expună un episod care nu ar fi deloc normal, potrivit avocatului ei. În procesul în care era martoră alături de Vlad Pascu, înainte ca Tudor Duma, cunoscut drept Maru, să fie mutat în arest la domiciliu, tânăra a fost pusă într-o situație neașteptată. Dacă ea nu a avut voie să participe la momentul în care Vlad Pascu a declarat ce s-a întâmplat, lucrurile nu au stat la fel și pentru el, iar tânărul a putut să audă declarația ei.

„Gândiți-vă că la ultimul proces, al lui Maru, înainte să îl mute pe domiciliu, eu cu Vlad Pascu eram martori și când a dat el declarația, pe mine m-a scos din sală, ca să nu aud declarația celuilalt martor, adică Vlad Pascu. Legal. N-am zis nimic. Dar când m-a băgat pe mine în sală să dau și eu declarația, pe el nu l-au scos de pe videocall, nici pe el, nici pe avocata lui. Și am vorbit cu avocatul meu și mi-a zis că asta nu a fost deloc ok din partea judecătoarei. A fost un fel de abuz de putere. A avut de câștigat faptul că mi-a auzit declarația și Vlad Pascu a putut să și-o pregătească pe următoarea”, a continuat Rebecca Lăzărescu.

