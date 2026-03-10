Acasă » Știri » Ce avere are Donald Trump, de fapt. A crescut considerabil în 2025

De: David Ioan 10/03/2026 | 22:36
Ce avere are Donald Trump, de fapt. A crescut considerabil în 2025. Foto: Profimedia

Cel de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump s‑a dovedit extrem de profitabil pentru liderul american, care și‑a consolidat semnificativ averea. De la acorduri economice în Orientul Mijlociu până la activități din zona criptomonedelor și evenimente găzduite pe proprietățile sale, Trump continuă să combine politica cu afacerile.

Conform celei mai recente ediții a clasamentului Forbes al miliardarilor, averea președintelui se ridică la aproximativ 6,5 miliarde de dolari, cu 1,4 miliarde mai mult decât în anul precedent. În topul global, Trump ocupă poziția 645 dintr-un total de 3.428 de miliardari, urcând față de locul 700 din 2025.

Creșterea substanțială a venit în principal din zona cripto. Forbes estimează că Trump a obținut circa 550 de milioane de dolari în ultimele 12 luni din vânzarea tokenurilor lansate prin World Liberty Financial, companie fondată de el și familia sa în 2024.

Ulterior, el și partenerii săi ar fi cedat 49% din firmă către Aryam Investment, entitate susținută de șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan din Emiratele Arabe Unite, tranzacție evaluată la încă 200 de milioane de dolari.

Trump păstrează în continuare milioane de tokenuri atât din $WLFI, cât și din memecoin-ul $TRUMP. Chiar și cu o evaluare prudentă, Forbes apreciază că acestea însumează aproape 570 de milioane de dolari. În plus, participația sa de 38% în World Liberty Financial, compania care emite moneda stabilă de 1 dolar, este estimată la aproximativ 240 de milioane de dolari.

Averea lui Donald Trump. Foto: Profimedia

Un alt avantaj financiar important a venit în august anul trecut, când o instanță de apel a anulat amenda civilă impusă într-un proces de fraudă din New York. Decizia l-a scutit pe Trump de plata a circa 517 milioane de dolari, sumă care includea și dobânzi, reducând semnificativ presiunea asupra situației sale financiare, în timp ce procurorul general Letitia James contestă hotărârea.

Și alte active ale președintelui au crescut în valoare, pe fondul interesului celor care doresc să-i arate sprijinul. Mar-a-Lago, clubul său privat din Palm Beach, a înregistrat o apreciere puternică.

Achiziționată în 1985 pentru aproximativ 10 milioane de dolari, proprietatea este evaluată acum la circa 560 de milioane, cu aproape 370 de milioane mai mult decât anul trecut și de peste trei ori valoarea din 2018.

În același timp, cele 10 terenuri de golf ale lui Trump din șase state americane au ajuns la o valoare cumulată de aproximativ 550 de milioane de dolari, față de 340 de milioane în anul anterior.

Averea președintelui ar fi fost și mai mare dacă nu ar fi intervenit scăderile recente din piața cripto și deprecierea acțiunilor Trump Media and Technology Group, compania care controlează platforma Truth Social.

În septembrie, averea sa atinsese un vârf de 7,3 miliarde de dolari. De atunci, valoarea estimată a celor peste 15 milioane de tokenuri WLFI deținute de Trump a scăzut cu peste 60%, Forbes evaluându-le în prezent la aproximativ 175 de milioane de dolari după aplicarea unei reduceri de lichiditate.

Acțiunile TMTG au coborât la un minim istoric luna trecută, reducând valoarea participației președintelui la aproximativ 1,2 miliarde de dolari, față de 2,6 miliarde cu un an înainte.

Compania a raportat pierderi nete de 712 milioane de dolari în 2025, comparativ cu 401 milioane în anul precedent, în timp ce veniturile au fost de doar 3,7 milioane de dolari. În aceeași zi, TMTG a anunțat intenția de a separa Truth Social într-o nouă companie listată la bursă.

Chiar și în scenariul în care proiectele recente ale lui Trump nu ar mai genera rezultate, președintele rămâne într-o poziție financiară solidă, după ce a acumulat deja câștiguri de sute de milioane de dolari înainte ca investitorii să își reevalueze încrederea în inițiativele sale.

