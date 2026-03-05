Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui

Un înalt cleric iranian a emis o fatwa prin care solicită uciderea președintelui Statelor Unite, Donald Trump. Potrivit agenției „Tasnim”, autorul acesteia este ayatollahul Abdullah Javadi Amoli, jurist, filosof și exeget coranic.

El a cerut „vărsarea obligatorie a sângelui sioniștilor” și sângelui președintelui Donald Trump, scrie modern.az. O fatwa este o opinie a unui înalt prelat musulman prin care acesta interpretează legea islamică. Deși nu este obligatorie și este emisă în cazuri specifice, în islamul șiit poate fi considerată obligatorie.

Abdullah Javadi Amoli a subliniat că absența liderului suprem Ali Khamenei este „intolerabilă”.

La rândul său, pe 1 martie, ayatollahul Makarem Shirazi a declarat jihadul împotriva SUA și Israelului. El a cerut poporului iranian și lumii islamice să se răzbune pentru moartea lui Khamenei.

Ali Khamenei a fost ucis într-un atac al forțelor americane și israeliene

Sâmbătă, atacurile americane și israeliene l-au ucis pe Khamenei, președintele SUA, Donald Trump, anunțând moartea liderului iranian în acea după-amiază.

„Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, este mort. Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul iranian, ci pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări din întreaga lume care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de bandiți însetați de sânge”, a transmis Donald Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

Conform unei postări X a Comandamentului Central al SUA, numărul militarilor americani „uciși în acțiune” în timpul operațiunii împotriva Iranului a crescut la patru. Moartea altor trei militari americani a fost anunțată în weekend.

„Cel de-al patrulea militar, care a fost grav rănit în timpul atacurilor inițiale ale Iranului, a cedat în cele din urmă rănilor”, a transmis Centcom.

Duminică după-amiază, Trump a discutat despre conflictul împotriva Iranului și a spus că este „probabil” ca și alți militari americani să moară în urma acestor confruntări.

