Când va fi înmormântat Dănuț, băiatul de 14 ani care a murit după ce i s-a făcut rău la școală. Familia are nevoie de donații

De: Anca Chihaie 05/03/2026 | 19:39
Dănuț a murit în timpul orei de sport de la școală/ sursă foto: social media

O tragedie a zguduit profund comunitatea din județul Botoșani la începutul acestei săptămâni, când un adolescent de 14 ani și-a pierdut viața în mod neașteptat într-un cadru școlar. Incidentul s-a petrecut marți, 3 martie 2026, în timpul orei de educație fizică la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, iar efectele sale au lăsat o amprentă adâncă în rândul colegilor, profesorilor și locuitorilor din zonă.

Dănuț, un elev în vârstă de doar 14 ani, și-a pierdut viața în mod neașteptat după ce i s-a făcut rău în timpul orei de educație fizică. Incidentul tragic a avut loc marți, 3 martie 2026, la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, acolo unde adolescentul învăța și își petrecea zilnic timpul alături de colegi.

Când va fi înmormântarea lui Dănuț

Elevul participa la activitățile sportive obișnuite alături de colegii săi, când, dintr-o dată, s-a prăbușit fără avertisment. Evenimentul s-a desfășurat extrem de rapid, fără semne vizibile care să sugereze starea gravă ce urma să apară. Cadrele didactice aflate în apropiere au reacționat imediat, solicitând intervenția serviciilor medicale de urgență. În ciuda eforturilor personalului de la fața locului, adolescentul nu a putut fi salvat, iar vestea tragediei a adus durere profundă în rândul celor apropiați.

Familia adolescentului trece prin momente de durere copleșitoare. Părinții și rudele au fost profund afectate de pierderea prematură, iar comunitatea a rămas impresionată de intensitatea suferinței lor. Durerea familiei se reflectă și în modul în care oamenii din jur încearcă să ofere sprijin și solidaritate. Se pregătește organizarea ceremoniei funerare, care va avea loc vineri, 6 martie, în satul Cucorăni, unde adolescentul își va găsi somnul de veci.

„Astăzi (n.r. 3 martie 2026), zborul plin de viață al lui Dănuț a fost frânt mult prea devreme, la doar 14 ani …

Plecarea fulgerătoare a elevului Hîrtie Darius – Daniel ne-a cutremurat pe toți, lăsând în urmă o durere greu de cuprins în cuvinte, o pierdere de neînlocuit și un moment tragic care marchează profund întreaga comunitate școlară din județul Botoșani. Gândurile noastre se îndreaptă cu compasiune către familia îndurerată, colegii săi și cadrele didactice care l-au cunoscut și prețuit.

Suntem alături de ei în aceste momente de durere copleșitoare și vom acorda întregul sprijin necesar pentru a-i ajuta să găsească mângâiere în suferință.

Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Dănuț, să-i călăuzească zborul în lumină, iar inimile celor care-l plâng să fie întărite de iubirea și amintirea sa!”, a transmis Bogdan Suruciuc, Inspector școlar general.

Familia are nevoie de donații

După tragica moarte  a lui Dănuț, un apel umanitar a fost lansat pentru a sprijini familia sa. Adolescenul, în vârstă de 14 ani, era elev în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Ipotești și provenea dintr-o familie cu resurse limitate, care nu dispune de mijloacele necesare pentru organizarea ceremoniei funerare. Din această cauză, prietenii și apropiații săi au făcut un apel pe rețelele de socializare, în speranța că cei care pot să ofere ajutor vor contribui pentru a-i asigura un ultim drum demn.

„Inimile noastre sunt zdrobite de durere. Drum lin către stele, Darius! 🖤
Ieri, timpul s-a oprit în loc pentru noi. Am aflat cu o durere de nedescris că elevul meu din clasa a VIII-a de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ipotești, Dănuț Darius Hârtie, în vârstă de doar 14 ani, a plecat mult prea devreme dintre noi.
Este dincolo de puterea de înțelegere a unui părinte sau a unui profesor cum un copil plin de viață dimineața, poate deveni o amintire doar câteva ore mai târziu, după ce inima i-a încetat brusc să mai bată.
Familia este devastată. Nimic nu poate alina golul lăsat în urmă și nicio vorbă nu poate șterge lacrimile părinților. Însă, în aceste momente de cumpănă, putem fi alături de părinții îndoliați și răvășiți de durere, pentru a le ridica de pe umeri măcar povara financiară a acestei tragedii.
🙏 Vă rog din suflet, cei care doriți, să sprijiniți financiar familia lui în aceste momente critice.
Orice gest, oricât de mic, contează enorm în astfel de momente.
Detalii pentru DONAȚII:
Cont IBAN: RO13 RNCB 0041 1802 1898 0001
Titular cont: Bojoreanu Corina (mama)
Banca: BCR
Contact pentru detalii suplimentare: +40 742 667 088 (Verișoara lui Darius)
Mi-aș dori ca niciodată, nici un părinte să nu treacă printr-o astfel de durere.
Să ne rugăm pentru sufletul lui Darius!”, este mesajul din mediul online.

