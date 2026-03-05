Acasă » Știri » E oficial: a semnat cu alt trust! După ce a fost scoasă de pe post de PRO TV, vedeta de La Măruță are emisiune nouă

De: Anca Chihaie 05/03/2026 | 20:30
National FM adaugă în grila de programe o nouă emisiune de seară: „Între noi fie vorba”, realizată și prezentată de actrița Ioana Ginghină și jurnalista Raluca Găină. Emisiunea va fi difuzată în fiecare vineri, între orele 19:00 și 21:00.

Formatul propune un dialog autentic între două generații – 30+ și 40+ – și aduce în prim-plan subiecte precum viața, relațiile, cariera, familia și dilemele cotidiene ale femeilor moderne. Proiectul își propune să creeze un spațiu sincer și relaxat, fără clișee sau măști, în care experiența și perspectivele diferite să genereze discuții reale.

Ioana Ginghină și Raluca Găină lansează emisiunea „Între noi fie vorba”

Anterior, Ioana Ginghină a avut o rubrică în cadrul emisiunii La Măruță, însă aceasta s-a încheiat pe 6 septembrie. Acum, actrița începe un nou proiect radiofonic, lansând emisiunea „Între noi fie vorba” la National FM, unde va continua să împărtășească experiențe și să poarte discuții sincere cu invitați și publicul.

Pe lângă discuțiile dintre cele două prezentatoare, emisiunea va aduce invitați din diverse domenii, momente muzicale și întrebări care stimulează reflecția și conversațiile autentice. „Între noi fie vorba” se adresează publicului care caută spații reale de dialog despre viață, relații și echilibrul între carieră și viața personală.

Jurnalista Raluca Găină explică conceptul emisiunii:

„Ne-am dorit o emisiune în care oamenii să se simtă liberi să fie ei înșiși și să discutăm deschis despre ceea ce ne preocupă cu adevărat. Nu căutăm răspunsuri perfecte, ci conversații relevante și sincere pentru viața de zi cu zi.”

Actrița Ioana Ginghină subliniază importanța dimensiunii personale a proiectului:

„Cred că avem nevoie mai mult ca oricând de spații în care să putem vorbi fără măști, despre ceea ce trăim cu adevărat. ‘Între noi fie vorba’ este exact acest loc, o conversație sinceră între oameni care își împărtășesc experiențele, dilemele și bucuriile.”

