Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat

București, ora 04:00, o noapte în care străzile din București păreau scena unui film cu mafioți! Ismail Onur Ozbizerdik, unul dintre cei mai căutați infractori turci (stabilit în România de mai mulți ani), a fost prins în flagrant într-un Maybach blindat, ”încărcat” cu substanțe interzise și un pistol de 9 mm cu 14 cartușe. El a fost capturat pe o stradă din Sector 5, după ce poliția a fost nevoită să-l urmărească și să blocheze drumul, pentru că, evident, turcul nu a vrut să oprească de bunăvoie!

Ismail Onur Ozbizerdik nu circula cu orice mașină prin București, ci cu un Mercedes-Maybach Guard, o limuzină blindată cu cea mai înaltă certificare balistică, evaluată la peste 500.000 de euro. Astfel de bolizi ajung, de regulă, la clienți din Rusia sau Orientul Mijlociu.

Bărbatul a susținut în fața anchetatorilor că a primit-o de la un prieten, după ce ar fi fost amenințat cu moartea iar pe capul lui s-ar fi pus o recompensă uriașă, de 10 milioane de euro.

”Inculpatul a declarat că cu 10 zile anterior identificării de către poliţie, a primit ameninţări prin canale de socializare din Turcia şi familia sa a fost ameninţată. Au fost găsiţi oameni înarmaţi la familia sa din Turcia. Pentru aceste motive, familia sa ar fi insistat să ia o mașină blindată cu care să se deplaseze, iar în acest sens a vorbit cu un prieten din Turcia, care l-a asigurat că îi va aduce o maşină blindată în România. În data de 12-13.04.2025, acesta i-a adus personal maşina blindată Mercerdes Benz Maybach la Hotel Intercontinental din Bucureşti”.

Potrivit declarațiilor polițiștilor care l-au oprit în trafic, scena ar fi fost departe de imaginea unui șofer stăpân pe situație. Martorii spun că Ismail Onur Ozbizerdik era vizibil ”incoerent și extrem de agitat”, iar la un moment dat ”abia se mai ținea pe picioare”, stârnind suspiciuni serioase în rândul oamenilor legii.

Momentul controlului a scos la iveală un detaliu care i-a șocat pe polițiști. I-au verificat limuzina blindată, iar între consola centrală și scaunul șoferului au descoperit… un ”pistol marca CZ, model P-10F, calibru 9×19 mm, precum și un număr de 14 cartușe de calibrul 9×19 mm, dintre care 13 în încărcător și un cartuș introdus în camera cartușului, arma letală care nu face parte din categoria celor comercializate pe teritoriul României și care necesită permis de port armă emis de Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase”.

Ismail Onur Ozbizerdik: „Decât să mori, mai bine te duci la poliție”

Ismail Onur Ozbizerdik a susținut că mașina i-ar fi fost adusă la hotel de un prieten, avocat în Baroul Istanbul, care l-ar fi avertizat că în interior se află și arma, spunând că este „amanetul său”. Bărbatul spune că i-ar fi cerut să nu-i lase pistolul, însă acesta ar fi refuzat, motivând că nu îl poate lua în avion și ar fi rostit chiar un proverb turcesc: „decât să mori, mai bine te duci la poliție”.

Ozbizerdik a mai declarat că nu a verificat dacă arma avea glonț pe țeavă, iar ulterior a fost de acord cu recoltarea de probe biologice. Testările efectuate de autorități au arătat însă rezultat pozitiv atât la alcool, cât și la substanțe interzise. Ismail Onur Ozbizerdik a fost trimis în judecată, ulterior, pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prev. de art. 336 alin. 2 din Codul penal. şi nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

”În ceea ce privește antecedentele penale ale inculpatului, acesta a fost extrădat, în trecut, în Turcia, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor, iar potrivit informațiilor transmise de către autoritățile turce, acesta este urmărit la nivel național pentru: «Vătămare intenționată (de 4 ori)», «Distrugerea proprietății (de 2 ori)», «Achiziționarea, transportul sau posesia armelor de foc sau a munițiilor fără licență (de 10 ori)», «Amenințare cu arma», «Privarea de libertate prin forță, amenințare sau inducere in eroare (de 2 ori)”, „amenințare”, „insultă”, „vătămare corporală simplă”, „achiziție, acceptare sau posesie de narcotice sau substanțe stimulante”, „utilizare de armament într-un mod care poate crea teamă, anxietate și panică” și „opunere pentru a preveni executarea unei obligații”.

Turcia a cerut instanțelor din București extrădarea lui, însă dosarul încă se judecă. Până când magistrații vor decide dacă îl trimit sau nu înapoi la Ankara, Ozbizerdik va rămâne după gratii în România. Acesta a fost condamnat recent la 2 ani de închisoare cu executare, după episodul cu iz mafiot din Capitală, fiind găsit vinovat că a condus sub influența alcoolului sau a altor substanțe și că a încălcat regimul armelor și munițiilor.

