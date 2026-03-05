Serghei Mizil, revoltat după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din avion: „Nu era pe cont propriu, era cu un grup de elevi”

Serghei Mizil a explodat la Dan Capatos Show! Acesta a vorbit despre românii blocați în Dubai, fără niciun sprijin oficial. Autoritățile nu au respectat procedurile corecte, lăsând copiii și familiile complet neajutorate, fără supraveghere și fără însoțitori. CANCAN.ro are toate detaliile.

Situația a devenit extrem de tensionată pentru că părinții copiilor nu au primit nicio informație despre aceștia și nu au putut interveni. Ce au făcut autoritățile? Au ignorat complet criteriile de eligibilitate. Vezi emisiunea integrală aici!

„Domnule, nu se poate întâmpla așa ceva. Părerea mea este foarte simplă. Ăștia care sunt de la USR, inclusiv cu premierul, nu sunt oamenii României, nu țin cu România, sunt oamenii Franței, care fac absolut totul pentru Franța.”

Serghei Mizil, despre fiica lui Victor Ponta

Mizil a declarat că mulți copii au fost lăsați fără supraveghere, fără însoțitori, iar părinții au așteptat neajutorați și panicați. Tot procesul a transformat repatrierea într-o situație critică, cu riscuri serioase pentru siguranța minorilor și pentru imaginea României în străinătate.

„Ea nu era acolo pe cont propriu sau să viziteze. Era cu un grup de elevi, era o chestie organizată. Adică dacă mergi acolo și mergi să te distrezi și mai ai doi-trei prieteni, dă-te jos. Dar în clipa când e un grup și te desparte de grupul ăla fără adulți…”

El a mai explicat că autoritățile au ignorat complet protocolul și criteriile de eligibilitate. Asta a afectat grav siguranța cetățenilor și imaginea României.

„Când am văzut că, primul lucru când a ajuns acolo, a dat-o afară pe fata lui Cristescu care a fost membru PSD, un membru destul de vocal al PSD-ului, și că a avut o discuție cu ea, s-a luat înainte și cum a ajuns în prima zi p-aia a dat-o afară de la Externe, aia o fată foarte pregătită, a fost la Davos. Au luat-o americanii și reprezintă pe ăia, nu mai ne reprezintă pe noi.”

