Cum a reușit Alex Bodi să plece din Dubai. Musculosul se întorce în România: ”Situația actuală”

De: Andreea Stăncescu 04/03/2026 | 21:04
Alex Bodi s-a întors în România / Sursa foto: Facebook
Odată cu lansarea dronelor de către Iran, spațiul aerian din Orientul Mijlociu a fost închis temporar, ceea ce a dus la blocarea mai multor vedete în Dubai. Printre acestea se numără și Alex Bodi, care se afla în Emiratele Arabe Unite pentru o vizită și a fost nevoit să își amâne plecarea spre România.

În urma problemelor din Dubai, mai multe vedete au fost blocate în Dubai și nu au putut ajunge în românia. Alex Bodi a povestit că și-a menținut calmul pe tot parcursul situației și a anunțat recent că a reușit în sfârșit să își continue călătoria spre casă.

Cu ajutorul companiei de turism cu care colaborează, afaceristul a fost sprijinit să își rezerve un loc în avion și a împărtășit imagini din avion pentru a confirma că se află pe drumul spre România.

Sursa foto: Instagram

Alex Bodi se întoarce în România

Motivul pentru care a rămas în Dubai mai mult timp ține de siguranță și confort. Alex Bodi a considerat că orașul este un loc sigur și a preferat să aștepte până când situația zborurilor s-a stabilizat, chiar dacă ar fi putut pleca mai devreme. În plus, prețurile zborurilor au crescut semnificativ din cauza conflictului și a închiderii spațiului aerian, iar costurile pentru biletele de avion au devenit extrem de ridicate.

Afaceristul a menționat că oamenii erau dispuși să plătească sume uriașe pentru a prinde un loc în avion și că a preferat să rămână temporar decât să plătească exagerat sau să se aventureze în condiții mai riscante.

„Au fost două zboruri, am găsit cu prietenul meu, Alex, zboruri enorm de mari. Costuri exagerate. Oamenii, din disperare, sunt dispuși să plătească oricât (…) Dacă era să fie totul foarte drastic, poate mă urcam și eu în avion și plecam”, a declarat Alex Bodi în mediul online.

