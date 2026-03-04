Averea secretă a lui Ali Khamenei. Cum a făcut aproape 100 de miliarde de dolari din suferințele iranienilor de rând

Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a ținut prima pagină a publicațiilor din întreaga lume în ultimele zile.

Ucis de un atac al forțelor israeliene și americane, Ali Khamenei a fost de-a lungul vremii o figură controversată, dar se știu puține despre averea pe care a reușit să o strângă de când a fost numit lider suprem al Iranului.

Înainte de moartea sa, a fost conducătorul cu cea mai mare vechime din Orientul Mijlociu, preluând puterea în 1989, în urma morții mentorului său, Ruhollah Khomeini. Cei 36 de ani și opt luni petrecuți la conducerea Iranului au dus la reprimarea dură a drepturilor femeilor, masacrul civililor și finanțarea grupărilor teroriste, inclusiv Hamas și Hezbollah, scrie Daily Mail.

Dar printre cele mai controversate lucruri pe care fostul lider le-a făcut a fost construirea unui imperiu de afaceri în valoare estimată de 95 de miliarde de dolari, prin confiscarea sistematică a mii de proprietăți aparținând iranienilor de rând.

Cum și-a construit Ali Khamenei un adevărat imperiu

Imperiul de afaceri al lui Khamenei era deținut sub Setad, o organizație puțin cunoscută, înființată de Ruhollah Khomeini chiar înainte de moartea sa.

A fost una dintre cheile puterii liderului iranian, acum decedat, și care deține participații în aproape fiecare sector al industriei iraniene, inclusiv finanțe, petrol, telecomunicații, producția de pilule anticoncepționale și chiar creșterea struților. Practic, Setad acoperă toate sectoarele economiei iraniene. O investigație Reuters din 2013 a descoperit că Setad a acumulat un portofoliu gigantic de proprietăți imobiliare, susținând în instanțele iraniene, uneori în mod fals, că proprietățile sunt abandonate.

Organizația deține un monopol impus de instanță asupra confiscării de proprietăți în numele liderului suprem și vinde în mod regulat proprietățile confiscate la licitație sau caută să obțină plăți de la proprietarii inițiali. Sub conducerea lui Khamenei, organizația și-a extins participațiile corporative, cumpărând acțiuni la zeci de companii iraniene, atât private, cât și publice, cu scopul declarat de a crea un conglomerat iranian pentru a stimula creșterea economică a țării.

Fiul lui Khamenei are și el o avere imensă

Atenția investigațiilor internaționale s-a îndreptat și asupra fiului liderului suprem, Mojtaba Khamenei, considerat de unii susținători drept posibil succesor.

Potrivit unor relatări publicate de Bloomberg, Mojtaba ar fi construit în ultimii ani un portofoliu extins de investiții externe, incluzând proprietăți de lux în Regatul Unit, vile în Dubai și hoteluri în Europa. Numele său nu apare direct în documentele de proprietate, activele fiind deținute printr-o rețea de companii-paravan și intermediari în jurisdicții precum Regatul Unit, Elveția, Liechtenstein sau Emiratele Arabe Unite.

În 2019, Trezoreria SUA a impus sancțiuni împotriva sa, afirmând că l-a reprezentat pe liderul suprem „într-o capacitate oficială”, fără a ocupa o funcție publică aleasă. Ulterior, și Regatul Unit a anunțat sancțiuni pentru activități considerate ostile.

Conform investigațiilor, Mojtaba ar fi avut legături strânse cu Garda Revoluționară Islamică și cu forța sa de elită, Quds, precum și cu miliția Basij. Presa internațională a informat luni că Mojtaba ar fi fost ucis în atacurile israeliano-americane.

Averea asociată numelui Khamenei contrastează puternic cu dificultățile economice din Iran, unde inflația ridicată, sancțiunile internaționale și șomajul au afectat populația de aproximativ 93 de milioane de locuitori.

În plan intern, mandatul lui Khamenei a fost marcat de măsuri dure împotriva disidenței, de restricții asupra drepturilor femeilor și minorităților religioase și sexuale. În plan extern, Iranul și-a consolidat alianțele regionale prin sprijin financiar și militar acordat grupărilor aliate, ceea ce a alimentat tensiunile cu Occidentul și statele din regiune.

