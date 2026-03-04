Acasă » Știri » Ea este câștigătoarea Eurovision România 2026! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp

Ea este câștigătoarea Eurovision România 2026! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp

De: Andreea Stăncescu 04/03/2026 | 22:40
Ea este câștigătoarea Eurovision România 2026! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp
Finala Eurovision 2026 / Foto: Facebook
În această seară, România și-a ales reprezentantul pentru Eurovision Song Contest 2026, competiția internațională care va avea loc anul acesta la Viena. După o pauză de doi ani, timp în care țara noastră nu a participat la concurs, selecția națională a revenit cu o finală în care 12 artiști luptă pentru biletul spre marea scenă europeană.

România nu a mai participat la Eurovision Song Contest în ultimii doi ani. Ultima apariție pe scena competiției a fost în 2023, când țara noastră a fost reprezentată de Theodor Andrei, însă piesa sa nu a reușit să ajungă în finala organizată la Liverpool.

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision

Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Selecției Naționale și va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026. Artista a convins juriul cu piesa „Choke Me” și a obținut cel mai mare punctaj în competiția din acest an, devenind astfel reprezentanta țării la concursul internațional care va avea loc la Viena, Austria.

Sursa foto: Captură TVR

Procesul de selecție a început cu 101 piese înscrise, iar perioada de înscrieri s-a încheiat pe 2 februarie 2026. După prima etapă de evaluare, 68 de artiști au fost invitați să participe la audițiile live din cadrul „Atelierului deschis Eurovision”, desfășurate între 9 și 11 februarie.  Pe 12 februarie au fost anunțați primii zece finaliști, iar ulterior lista a fost completată cu încă doi artiști selectați prin wildcard, ajungându-se astfel la cei 12 concurenți din finală. În această seară s-a decis artistul care va reprezenta țara, în jurul orei 22:45.

Pentru finala Eurovision Song Contest 2026, Televiziunea Română a decis eliminarea televotingului, astfel că reprezentantul României este ales exclusiv de juriul de specialitate. Decizia a fost luată pentru a simplifica procesul de selecție într-un an cu un calendar foarte strâns, însă publicul a fost implicat indirect prin acordarea a două wildcard-uri pentru finală.

„Încă din semifinale interacțiunea cu publicul a fost una activă, iar la finală menținem acest trend prin apariția prezentatorilor în public și în backstage alături de susținători și fani. O noutate este transmiterea live în online, cu interpretare în limbajul semnelor. Show-ul de televiziune este în continuă evoluție. În acest spirit, TVR a mobilizat resurse de peste 200 de metri pătrați de ecrane led de înaltă rezoluție și peste 170 de aparate de iluminat inteligent. Studioul 3 al TVR a fost adaptat tehnic să permită utilizarea acestor resurse pentru obținerea unui show marca Eurovision 2026. Spectacolul finalei începe la ora 20.00 și se termină în jurul orei 22.45, când se va anunța câștigătorul Eurovision România 2026”, a spus Iuliana Marciuc.

Ce concurenți participă la finala Eurovision în România

Concurenții care au ajuns în finala Eurovision Song Contest 2026 au fost selectați dintr-un total de 101 piese înscrise în competiție.

Emy Alupei – „Tili Bom”

Robert Lukian – „Fire to the Lies”

Vanu – „Therapy Enemy”

Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”

Yguana – „Happy Birthday”

HVNDS – „Dor”

Antonio Pican – „Humans”

Wrs – „All the Way”

Olivia Addams – „Croco”

Monica Odagiu – „Fereastră pentru un orb”

Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”

Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”

sursă foto: TVR

Performanțele din finală sunt evaluate de un juriu format din artiști, compozitori și specialiști din industria muzicală: Andreea Bălan, compozitorul Andrei Tudor, producătorul Marius Dia, producătorul și compozitorul Monoir, jurnalista Elena Popa, jurnalistul muzical Doru Ionescu și Cristian Marica Rădoi.

Finala selecției naționale este prezentată de Giulia Nahmany și Daniel Nuță. Atmosfera din sală și reacțiile fanilor sunt surprinse de Marius Popa și Laura Fronoiu, în timp ce artiștii sunt întâmpinați în culise, imediat după prestație, de Alexandra Gavrilă, Iulian Selea și Răzvan Petre.

