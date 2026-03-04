Acasă » Știri » Ea este mămica de 25 de ani din Iași care a murit sub privirea neputincioasă a fiicei sale: ”Era speriată!”

De: Andreea Stăncescu 04/03/2026 | 22:52
Femeia de 25 de ani a murit în mod subit / Sursa foto: Facebook

O femeie de doar 25 de ani și-a pierdut viața în propria locuință. Fiica ei de șapte ani a rămas ore întregi lângă mamă, fără să înțeleagă ce se întâmplă, în timp ce tatăl se afla la muncă în Germania. Bărbatul a descoperit că ceva nu este în regulă și a alertat alți membri ai familiei. 

Fetița de 7 ani a stat toată noaptea lângă mama ei, speriată și confuză, fără să știe ce se întâmlpă. Micuța nu a cerut ajutorul nimănui. Partenerul de viață al femeii a fost cel care a observat primul că ceva nu este în regulă.

Femeia de 25 de ani a murit subit

De la mii de kilometri distanță, bărbatul a verificat camerele de supraveghere din curtea casei și a văzut că mașina familiei era încă acolo, deși soția ar fi trebuit să plece dimineața pentru a-și duce copilul la școală. Îngrijorat, a încercat să o sune, însă la telefon a răspuns fiica lor.

Realizând că situația este neobișnuită, bărbatul și-a alertat imediat părinții. Aceștia au ajuns primii la locuința familiei, însă nu au reușit să intre în casă, iar copilul nu le-a deschis ușa. În cele din urmă au fost chemați și părinții tinerei, care au spart un geam pentru a pătrunde în locuință. În interior au găsit-o pe femeie inconștientă, iar lângă ea se afla fetița, speriată și în lacrimi.

„Fetița era speriată pentru că a stat toată noaptea și nu a știut ce să facă, cum să reacționeze”, a declarat dr. Ovidiu Popa, medic SMURD Iași.

Sursa foto: Arhivă Cancan.ro

Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Comunitatea locală este profund marcată de tragedie, mai ales că familia era cunoscută ca fiind una tânără și liniștită. Cauza exactă a morții va fi stabilită în urma necropsiei.

