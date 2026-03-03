Ultimul mesaj al Cameliei Ciornia, consilierul județean AUR găsit mort în casă. Ce a scris cu câteva ore înainte de tragedie

Camelia Ciornia, consilier județean AUR la Iași, a încetat din viață subit la vârsta de 61 de ani. Femeia a fost găsită fără viață în propria locuință, moartea ei fiind învăluită în mister. Înainte cu doar câteva ore de deces, ea a transmis un ultim mesaj.

Consilierul județean AUR la Iași, Camelia Ciornia, a murit duminică, 1 martie 2026, la vârsta de 61 de ani. Femeia a fost găsită fără viață în propria locuință, moartea ei fiind și acum învăluită în mister.

Ultimul mesaj pe care Camelia Ciornia l-a postat pe Facebook

Potrivit apropiaților, consilierul AUR nu avea probleme majore de sănătate, însă ar fi suferit de hipertensiune arterială. Vestea morții sale a provocat tristețe și regrete în rândul celor care au cunoscut-o. Marius Ostaficiuc, liderul consilierilor județeni AUR, și-a exprimat regretul într-un mesaj public.

„Am primit cu multă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a colegei noastre, Camelia Ciornia. A fost un profesionist respectat și o persoană publică foarte dedicată. O colegă săritoare, implicată și mereu atentă la nevoile celor din jur. Prin munca ei și prin felul în care s-a raportat la oameni, a lăsat o amprentă puternică în mediul politic al Consiliul Județean Iași și în comunitate. Transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate pentru durerea grea prin care trece”, a scris luni dimineață pe Facebook Marius Ostaficiuc, liderul consilierilor județeni AUR.

Cu doar câteva ore înainte să fie găsită fără viață, Camelia Ciornia le-a transmis prietenilor virtuali câteva gânduri, un mesaj în care le urează tuturor apropiaților o primăvară însorită. Nimeni nu se aștepta ca acestea să fie ultimele sale cuvinte.

„Să aveți soare în suflet, mintea să o aveți senină, iar zâmbetul să vă lumineze chipul. O primăvară frumoasă”, a fost ultimul mesaj postat pe o rețea de socializare de Cameliei Ciornia.

Drama prin care trece o cunoscută vedetă TV. Fiul ei, în vârstă de doar 23 de ani, a murit după o perioadă zbuciumată

Ce se întâmplă cu ucigașul baschetbalistului american Chauncey Hardy, la 15 ani de când i-a luat viața. Tribunalul a luat decizia finală