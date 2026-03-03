Ultimul mesaj al Cameliei Ciornia, consilierul județean AUR găsit mort în casă. Ce a scris cu câteva ore înainte de tragedie

Camelia Ciornia, consilier județean AUR la Iași, a încetat din viață subit la vârsta de 61 de ani. Femeia a fost găsită fără viață în propria locuință, moartea ei fiind învăluită în mister. Înainte cu doar câteva ore de deces, ea a transmis un ultim mesaj.
Consilierul județean AUR la Iași, Camelia Ciornia, a murit duminică, 1 martie 2026, la vârsta de 61 de ani. Femeia a fost găsită fără viață în propria locuință, moartea ei fiind și acum învăluită în mister.
Potrivit apropiaților, consilierul AUR nu avea probleme majore de sănătate, însă ar fi suferit de hipertensiune arterială. Vestea morții sale a provocat tristețe și regrete în rândul celor care au cunoscut-o. Marius Ostaficiuc, liderul consilierilor județeni AUR, și-a exprimat regretul într-un mesaj public.
„Am primit cu multă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a colegei noastre, Camelia Ciornia. A fost un profesionist respectat și o persoană publică foarte dedicată. O colegă săritoare, implicată și mereu atentă la nevoile celor din jur.
Prin munca ei și prin felul în care s-a raportat la oameni, a lăsat o amprentă puternică în mediul politic al Consiliul Județean Iași și în comunitate. Transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate pentru durerea grea prin care trece”, a scris luni dimineață pe Facebook Marius Ostaficiuc, liderul consilierilor județeni AUR.
Cu doar câteva ore înainte să fie găsită fără viață, Camelia Ciornia le-a transmis prietenilor virtuali câteva gânduri, un mesaj în care le urează tuturor apropiaților o primăvară însorită. Nimeni nu se aștepta ca acestea să fie ultimele sale cuvinte.
„Să aveți soare în suflet, mintea să o aveți senină, iar zâmbetul să vă lumineze chipul. O primăvară frumoasă”, a fost ultimul mesaj postat pe o rețea de socializare de Cameliei Ciornia.
