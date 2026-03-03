Ce se întâmplă cu investițiile lui Codin Maticiuc din Dubai: ”Îmi doresc să fie pace, ca să ne putem întoarce”

Codin Maticiuc este unul dintre românii care au investit serios în imobiliarele din Dubai, o piață considerată ani la rând extrem de profitabilă. În contextul tensiunilor recente din zonă și al incertitudinilor care planează asupra pieței, actorul și omul de afaceri a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre ce se întâmplă acum cu proprietățile sale din Dubai.

În timp ce rețelele sociale sunt inundate de mesaje alarmiste și investitorii își fac calcule, Codin Maticiuc rămâne calm. Spune că are încredere totală în capacitatea autorităților de acolo de a gestiona orice criză. Mai mult, actorul dezvăluie ce strategie ar urma statul arab pentru a contracara o eventuală depreciere și recunoaște că, dincolo de investiții, Dubaiul rămâne și o destinație de suflet pentru familia sa.

„Nu sunt îngrijorat. Vor găsi soluții”

„Eu sunt încă expus pe piața aia, pentru că întotdeauna am investit acolo, dar nu am îngrijorări foarte mari, pentru că, în perioade de crize locale sau chiar crize mondiale chiar, aia e singura țară care a luptat și a contracarat în permanență și a investit ca să crească întotdeauna valoarea. Adică ei vor găsi soluții. 100%, după orice, că e mai mic, mai mare, că durează încă două zile, încă două săptămâni sau încă două luni. Sigur va fi o problemă. O stagnare, o depreciere, va exista ceva. Dar nu sunt îngrijorat, pentru că pe termen nici măcar mediu nu va fi, pentru că ei vor contracara rapid. Și știu, deja am vorbit un pic și știu cum vor contracara la început: nu vor mai da drumul la alte proiecte noi, nu se mai autorizează nimic nou, ca să crească valoarea rapid, să recupereze orice pierdere, orice depreciere. Cad niște cărămizi din cer, adică nu ai cum să fii nici bine, nu e plăcut, dar nu sunt în război, nu sunt nici Ucraina acum sau Iranul, în cazul ăsta. Adică sunt niște oameni care stau acolo și deasupra lor se duc lupte și mai cad din alea. Bine, nu e plăcut. Dar cred că se va contracara rapid deprecierea, pentru că ei vor avea tot timpul gândire. Ei au genul ăsta de țară în care cineva stă la conducerea ei și chiar gândește lucruri. Și aplică niște strategii. Adică zic: «Ce s-a întâmplat? Am avut asta. Bun. Și ce s-a întâmplat? A scăzut turismul cu 40%, apartamentele cu 15% și alte industrii cu 10%. Industriile astea ne-au căzut. Bun. Și noi cum facem să le aducem mai repede, să nu așteptăm așa, organic, să se întoarcă ele la viață? Păi noi putem face următoarele mișcări: să investim, să facem un campionat de fotbal, să nu știu ce, să nu mai dăm autorizații la locuri noi astfel încât cele vechi să crească. Adică să nu apară mereu proiecte noi»”, a declarat Codin Maticiuc pentru CANCAN.RO.

Ce proprietăți are în Dubai

Actorul a mizat serios pe imobiliarele din Dubai și a investit bani grei în mai multe proprietăți, însă este destul de relaxat în ceea ce privește viitorul.

„Am cumpărat un număr de apartamente, destul de mare, și am vândut până acum cam două treimi din ele. Nu le-am închiriat, doar le-am revândut. La un moment dat s-ar putea să le închiriez, mai ales dacă urmează o perioadă de stagnare sau chiar de depreciere. N-are rost să vând. Mai degrabă închiriez o perioadă și revin în șase luni, într-un an și aia e”, a mai spus acesta.

Voiam să mergem de Paște în Dubai

Dincolo de investiții, Dubaiul a devenit în ultimii ani și o destinație frecventă pentru familia lui Codin Maticiuc. Actorul recunoaște că avea deja planuri făcute pentru următoarea vacanță.

„Ca turist, îți dai seama că îmi doresc să fie o pace de durată, ca să ne putem întoarce. Eu sincer îmi plănuiam să merg acum de Paște, exact înainte de Paște, în vacanța copiilor, din nou. Eu am fost și în februarie acum. M-am întors cu câteva zile înainte să înceapă totul. Cu șase zile înainte. M-am întors duminică și a început sâmbătă noaptea. Deci chiar la limită. Eu aș vrea în continuare, dacă se așterne o pace durabilă, m-aș duce și atunci.”, a dezvăluit actorul.

Urmează să lanseze un nou serial

Pe plan profesional, Codin Maticiuc spune că perioada este una plină. Actorul pregătește proiecte noi și continuă colaborările deja lansate.

„Profesional, lansez un nou serial la care lucrăm acum pe zona de marketing. Avem de lansat produse și mai facem și altele. Avem «Tătuțu» care rulează, cred că mâine seară e. În fiecare seară sunt două episoade. Lucrăm, mai avem niște chestii noi.”, spune acesta.

„Când ia unul, iau toți”

Acasă, realitatea este una cât se poate de familiară pentru orice părinte. Sezonul virozelor nu ocolește nici familia Maticiuc.

„Copiii sunt la școală, la grădiniță. Am avut noroc până acum, ca să zic așa, dar a mai fost câte ceva. A mai fost fetița mică răcită, am mai luat și noi un pic, dar nu a fost nimic grav de data asta. Și sper să rămână așa. N-ai ce să faci. Îi trimiți la școală. Și când ia unul, luăm toți. Nu e nicio variantă, nu e nicio soluție. Nu ai cum să zici «nu mai trimite la școală». Doar cea mică e la grădiniță. Nu se poate să stea acasă. Trebuie să meargă la munca lor, la datoria lor.”, ne-a dezvăluit Codin.

VEZI ȘI: Codin Maticiuc, confesiuni rare despre familie: „Cea mai grea în rolul de tată este neputința”

VEZI ȘI: Vedetele din România care dețin apartamente în Dubai se tem de război: „Fiul meu a muncit 16 ore pe zi ca să achite ratele!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.