Ce s-a întâmplat cu cei 2,3 milioane de euro strânși pentru Andreea Anița, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer

De: Anca Chihaie 03/03/2026 | 18:36
Ce s-a întâmplat cu banii strânși pentru Andreea/foto: social media

Moartea Andreei Anița a provocat un val de emoție la nivel național, după ce povestea ei a fost urmărită îndeaproape de mii de oameni din întreaga țară. Tânăra din Fălticeni, care s-a confruntat ani la rând cu o formă rară și agresivă de cancer, a pierdut lupta cu boala, în ciuda eforturilor susținute de medici, familie și comunitatea care s-a mobilizat pentru a-i oferi o șansă la viață.

Diagnosticată la doar 16 ani cu sarcom sinovial, un tip rar de cancer care afectează țesuturile moi din jurul articulațiilor și care, în cazul ei, a debutat la nivelul genunchiului, Andreea a trecut prin numeroase intervenții medicale și tratamente complexe. Evoluția bolii a impus proceduri dificile și perioade lungi de spitalizare, atât în România, cât și în străinătate. În ultimele luni, speranțele s-au legat de un tratament disponibil în Statele Unite ale Americii, unde medicii ofereau opțiuni terapeutice avansate pentru astfel de cazuri rare.

Pentru a susține costurile extrem de ridicate ale tratamentului, apropiații au inițiat o amplă campanie de strângere de fonduri. Povestea adolescentei a impresionat profund opinia publică, iar solidaritatea a fost fără precedent. Într-un timp relativ scurt, s-a adunat suma de 2,3 milioane de dolari, una dintre cele mai mari donații individuale strânse vreodată în România pentru un caz medical. Oameni simpli, companii și diverse organizații au contribuit, fiecare după posibilități, în speranța că efortul comun va contribui la salvarea vieții tinerei.

În pofida tratamentelor și a determinării de care a dat dovadă, starea de sănătate a Andreei s-a agravat. Organismul ei, slăbit de ani întregi de terapie intensă, nu a mai reușit să facă față complicațiilor. Decesul s-a produs într-un moment cu o puternică încărcătură emoțională pentru familie, amplificând drama prin care cei apropiați trec în aceste zile.

După moartea tinerei, atenția publică s-a îndreptat și asupra fondurilor rămase în contul deschis pentru tratamentul ei. Potrivit informațiilor disponibile, suma se află în continuare în contul bancar constituit pe numele Andreei Anița. Pentru ca banii să poată fi utilizați în mod legal, este necesară parcurgerea procedurii de succesiune, conform legislației în vigoare.

Sumele strânse vor fi redirecționate către mai mulți copii diagnosticați cu cancer, care au nevoie urgentă de sprijin financiar pentru a urma tratamentele necesare, potrivit persoanei care a coordonat campania de strângere de fonduri, Dani Cek.

