Ultimele cuvinte ale Alexandrei, asistenta de 23 de ani care a murit la scurt timp după ce a intrat în tură. Ce i-a spus unei colege

Vineri, 27 februarie 2026, o asistentă medicală s-a stins din viață la doar 20 de minute de când a intrat în tură. Alexandra avea 23 de ani și a fost lăsată la maternitate de tatăl ei, pentru tura de dimineață de la spital. Nimic nu prevestea tragedia care urma să se întâmple la ora dimineții.

Asistenta Alexandra a murit la doar 20 de minute de când a intrat în tura de dimineață, vineri. Tânăra a fost lăsată la spital de tatăl ei, care nu bănuia că era ultima oară când își vede în viață copilul. Tânăra lucra ca asistentă medicală pe secția de neonatologie a unei maternități private din Constanța.

Ultimele cuvinte ale Alexandrei, asistenta de 23 de ani

Potrivit unui medic care lucrează în clinica privată din Constanța, Alexandra a fost angajată în urmă cu 4 luni și jumătate. A fost repartizată pe secția de neonatologie. Nu pare să fi fost un angajat problematic, din spusele colegilor, și nici nu se știe un istoric medical al tinerei. Nici părinții ei nu ar cunoaște ca fata să sufere de vreo boală sau afecțiune gravă.

Tânăra de 23 de ani i-a mărturisit unei colege, cu care a interacționat la scurt timp după ce a ajuns la spital, că nu se simte bine. La scurt timp de la această confesiune, Alexandra și-a dat ultima suflare.

„Avea 23 de ani, era angajată la noi de 4 luni și jumătate. Venea în tura de dimineață, a fost adusă de tatăl ei până în curtea spitalului. S-a întâlnit cu o colegă, i-a spus că îi e rău, a dat să leşine, a prins-o colega în braţe şi a sprijinit-o jos, deci nu s-a lovit. A început să aibă convulsii și a fost adusă într-un cabinet de urgență. A venit anestezistul care era de gardă, a constat că nu are puls, a intubat-o și a început manevrele de resuscitare. A venit și SMURD-UL. Nu s-a reușit resuscitarea, s-a declarat decesul. Nu s-a plâns de nici un fel de probleme medicale, nici părinții nu știau să fi avut probleme medicale. Era repartizată pe secția de neonatologie.”, a spus Dr. Rusa Ion Marius.

Care ar putea fi cauza morții Alexandrei?

În urma acestui incident neplăcut, a fost deschis un dosar penal. Urmează ca, în urma efectuării autopsiei, să se afle care este cauza morții tinerei asistente. Momentan, tot ce se știe este că Alexandra a acuzat dureri de burtă, care ar fi putut să fie provocate de o hemoragie abdominală.

„Sunt câteva foarte principale (n.r. cauze ale durerii). Sarcină extrauterină ruptă. Am avut şi pacient care efectiv s-a împiedicat de tocul de la uşă şi a avut o ruptură de splină. Se poate produce şi în doi timpi, adică să fie imediat această hemoragie, sau să fie mai târziu”, a declarat medicul Denisa Mircea.

Anunțul morții subite a asistentei Alexandra, în vârstă de 23 de ani, a fost făcut pe pagina de socializare a clinicii private în cadrul căreia s-a petrecut tragedia.

„Cu profundă tristețe, anunțăm trecerea la cele veșnice a colegei noastre, la doar 23 de ani. Plecarea ei fulgerătoare lasă un gol imens în sufletele noastre și în colectivul medical din care a făcut parte. A fost un om cald și implicat, o colegă aflată la început de drum. În aceste momente de durere, suntem alături de familia îndurerată și le transmitem sincere condoleanțe, putere și mângâiere. Odihneste-te in pace!”, este mesajul transmis de reprezentanții clinicii private.

