Acasă » Știri » Ultimele cuvinte ale Alexandrei, asistenta de 23 de ani care a murit la scurt timp după ce a intrat în tură. Ce i-a spus unei colege

Ultimele cuvinte ale Alexandrei, asistenta de 23 de ani care a murit la scurt timp după ce a intrat în tură. Ce i-a spus unei colege

De: Irina Maria Daniela 27/02/2026 | 20:59
Ultimele cuvinte ale Alexandrei, asistenta de 23 de ani care a murit la scurt timp după ce a intrat în tură. Ce i-a spus unei colege
Sursa foto: Pexels.com

Vineri, 27 februarie 2026, o asistentă medicală s-a stins din viață la doar 20 de minute de când a intrat în tură. Alexandra avea 23 de ani și a fost lăsată la maternitate de tatăl ei, pentru tura de dimineață de la spital. Nimic nu prevestea tragedia care urma să se întâmple la ora dimineții.

Asistenta Alexandra a murit la doar 20 de minute de când a intrat în tura de dimineață, vineri. Tânăra a fost lăsată la spital de tatăl ei, care nu bănuia că era ultima oară când își vede în viață copilul. Tânăra lucra ca asistentă medicală pe secția de neonatologie a unei maternități private din Constanța.

Ultimele cuvinte ale Alexandrei, asistenta de 23 de ani

Potrivit unui medic care lucrează în clinica privată din Constanța, Alexandra a fost angajată în urmă cu 4 luni și jumătate. A fost repartizată pe secția de neonatologie. Nu pare să fi fost un angajat problematic, din spusele colegilor, și nici nu se știe un istoric medical al tinerei. Nici părinții ei nu ar cunoaște ca fata să sufere de vreo boală sau afecțiune gravă.

Ultimele cuvinte ale Mariei, asistenta de 23 de ani care a murit la după ce a intrat în tură. Sursa foto: Facebook

Tânăra de 23 de ani i-a mărturisit unei colege, cu care a interacționat la scurt timp după ce a ajuns la spital, că nu se simte bine. La scurt timp de la această confesiune, Alexandra și-a dat ultima suflare.

„Avea 23 de ani, era angajată la noi de 4 luni și jumătate. Venea în tura de dimineață, a fost adusă de tatăl ei până în curtea spitalului. S-a întâlnit cu o colegă, i-a spus că îi e rău, a dat să leşine, a prins-o colega în braţe şi a sprijinit-o jos, deci nu s-a lovit. A început să aibă convulsii și a fost adusă într-un cabinet de urgență.

A venit anestezistul care era de gardă, a constat că nu are puls, a intubat-o și a început manevrele de resuscitare. A venit și SMURD-UL. Nu s-a reușit resuscitarea, s-a declarat decesul. Nu s-a plâns de nici un fel de probleme medicale, nici părinții nu știau să fi avut probleme medicale. Era repartizată pe secția de neonatologie.”, a spus Dr. Rusa Ion Marius.

Care ar putea fi cauza morții Alexandrei?

În urma acestui incident neplăcut, a fost deschis un dosar penal. Urmează ca, în urma efectuării autopsiei, să se afle care este cauza morții tinerei asistente. Momentan, tot ce se știe este că Alexandra a acuzat dureri de burtă, care ar fi putut să fie provocate de o hemoragie abdominală.

„Sunt câteva foarte principale (n.r. cauze ale durerii). Sarcină extrauterină ruptă. Am avut şi pacient care efectiv s-a împiedicat de tocul de la uşă şi a avut o ruptură de splină. Se poate produce şi în doi timpi, adică să fie imediat această hemoragie, sau să fie mai târziu”, a declarat medicul Denisa Mircea.

Anunțul morții subite a asistentei Alexandra, în vârstă de 23 de ani, a fost făcut pe pagina de socializare a clinicii private în cadrul căreia s-a petrecut tragedia.

„Cu profundă tristețe, anunțăm trecerea la cele veșnice a colegei noastre, la doar 23 de ani. Plecarea ei fulgerătoare lasă un gol imens în sufletele noastre și în colectivul medical din care a făcut parte. A fost un om cald și implicat, o colegă aflată la început de drum. În aceste momente de durere, suntem alături de familia îndurerată și le transmitem sincere condoleanțe, putere și mângâiere. Odihneste-te in pace!”, este mesajul transmis de reprezentanții clinicii private.

CITEȘTE ȘI:

O asistentă de 23 de ani a fost găsită moartă în spital. Tânăra s-a stins la scurt timp după ce a ajuns la muncă

Drama prin care trece o cunoscută vedetă TV. Fiul ei, în vârstă de doar 23 de ani, a murit după o perioadă zbuciumată

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce s-ar întâmpla dacă Florin Prunea s-ar întoarce acasă. Lidia Prunea nu are de ales: „Nu știu cum o să gestionăm situația”
Știri
Ce s-ar întâmpla dacă Florin Prunea s-ar întoarce acasă. Lidia Prunea nu are de ales: „Nu știu cum…
Ce se întâmplă cu influencerul Adonis, după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion și a transmis totul live. Judecătorii au luat decizia
Știri
Ce se întâmplă cu influencerul Adonis, după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion și a transmis…
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile...
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în țară
Gandul.ro
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Ultimele clipe ale asistentei de 23 de ani care a murit la locul de muncă. O colegă a prins-o în brațe în momentul în care a început să își piardă cunoștința
Adevarul
Ultimele clipe ale asistentei de 23 de ani care a murit la locul...
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
Digi24
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva...
Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras din cursă
Mediafax
Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras...
Parteneri
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
Click.ro
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar fi fost ucis chiar de către fiul său
Digi24
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar...
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor.ro
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
go4it.ro
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
Ce se ascunde în „inima” Căii Lactee?
Descopera.ro
Ce se ascunde în „inima” Căii Lactee?
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în țară
Gandul.ro
Ministerul Afacerilor Externe retrage personalul neesențial din Israel. Familiile diplomaților români revin în țară
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce s-ar întâmpla dacă Florin Prunea s-ar întoarce acasă. Lidia Prunea nu are de ales: „Nu știu ...
Ce s-ar întâmpla dacă Florin Prunea s-ar întoarce acasă. Lidia Prunea nu are de ales: „Nu știu cum o să gestionăm situația”
Ce se întâmplă cu influencerul Adonis, după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion și a transmis ...
Ce se întâmplă cu influencerul Adonis, după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion și a transmis totul live. Judecătorii au luat decizia
Ce îi făcea Florin Prunea soției sale, din gelozie. Lidia a povestit prin ce a trecut în acești ...
Ce îi făcea Florin Prunea soției sale, din gelozie. Lidia a povestit prin ce a trecut în acești ani: „Nu poți să îngrădești viața cuiva și să spui că asta e iubire”
Lambada s-a operat! Ce intervenții și-a făcut prima iubire a lui Tzancă Uraganu: „Nu aveam cum ...
Lambada s-a operat! Ce intervenții și-a făcut prima iubire a lui Tzancă Uraganu: „Nu aveam cum să mă las pe mâna oricui”
Jeff Bezos, declarație controversată despre anxietate: „Provine de la lene. Eu scap de stres imediat ...
Jeff Bezos, declarație controversată despre anxietate: „Provine de la lene. Eu scap de stres imediat ce fac primul pas”
De ce nu vrea Lidia să bage divorț de Florin Prunea. Ce spune despre avere și despre partaj: „Eu ...
De ce nu vrea Lidia să bage divorț de Florin Prunea. Ce spune despre avere și despre partaj: „Eu stau acasă și nu mă grăbesc nicăieri”
Vezi toate știrile
×