Ce s-ar întâmpla dacă Florin Prunea s-ar întoarce acasă. Lidia Prunea nu are de ales: „Nu știu cum o să gestionăm situația”

De: Simona Vlad 27/02/2026 | 23:48
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
În platoul emisiunii Dan Capatos Show, Lidia Prunea a vorbit în premieră despre trădarea soțului. În fața lui Dan Capatos, soția lui Florin Prunea a spus lucrurilor pe nume. După ce a aflat că a fost înșelată ani la rând, Lidia a declarat că, în sufletul ei, ruptura a fost definitivă. Chiar dacă, din punct de vedere legal, lucrurile sunt mult mai complicate decât par. CANCAN.ro are toate detaliile.

Lidia Prunea a declarat că nu își mai dorește împăcarea cu soțul ei, indiferent ce s-ar întâmpla în viitor. A recunoscut că există posibilitatea ca Florin să revină în locuința comună, având domiciliul acolo. Totuși, spune că pentru ea relația s-a încheiat în momentul în care a aflat adevărul. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu nu-l mai vreau înapoi, indiferent ce se întâmplă și cu cine rămâne mai departe. Pentru mine, soțul meu nu o să mai fie niciodată, chiar dacă în acte încă este. Eu nu divorțez, pentru că n-am bani de aruncat acum pe procese și avocați. Conform legii, are dreptul să stea în casă și nu știu cum o să gestionăm situația dacă se întoarce.”

Ce s-ar întâmpla dacă Florin Prunea s-ar întoarce acasă

În timpul discuției, Lidia a vorbit și despre scenariul în care el ar putea apărea din nou la ușă, profitând de drepturile legale. A explicat că a discutat inclusiv cu apropiații despre această posibilitate și despre tensiunile care ar putea apărea. Spune că lucrurile sunt încurcate și că nimeni nu poate anticipa cum vor evolua.

„Cum să-l dau afară, dacă este încă soțul meu și are domiciliul acolo trecut pe numele lui? Lucrurile sunt foarte încurcate și nu depind doar de mine. Doamne-ajută, să nu ajungem într-o situație și mai complicată.”

Ba mai mult, Lidia a povestit cum arăta viața ei în perioada în care Prunea locuia la Iași. În timp ce el era plecat, ea își dedica energia salvării animalelor abandonate. A ajuns să îngrijească aproximativ treizeci de câini, pe care îi hrănea zilnic. Spune că investea bani, timp și suflet, fără să bănuiască ce se întâmpla în paralel. În cinci ani, ea l-a vizitat doar de trei ori pe Florin, din cauza copilului și a școlii.

„Aveam vreo treizeci de câini luați de la bloc și din împrejurimi, nu puteam să-i las acolo. Le duceam mâncare în fiecare zi, inclusiv caldă pe timp de iarnă, și o vecină mă ajuta să le gătim. În cei cinci ani cât a stat el la Iași, eu am fost doar de trei ori acolo. Poate i-am permis prea multă libertate, dar aveam copilul și școala și nu puteam să plec oricând.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

