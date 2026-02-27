Acasă » Exclusiv » Soția lui Florin Prunea, adevărul despre căsnicia cu fostul internațional. Dezvăluiri de senzație la Dan Capatos Show, de la ora 18

Soția lui Florin Prunea, adevărul despre căsnicia cu fostul internațional. Dezvăluiri de senzație la Dan Capatos Show, de la ora 18

De: Andrei Iovan 27/02/2026 | 17:08
Soția lui Florin Prunea, adevărul despre căsnicia cu fostul internațional. Dezvăluiri de senzație la Dan Capatos Show, de la ora 18
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

În această seară, la Dan Capatos Show se anunță o ediție plină de dezvăluiri, așa cum v-am obișnuit până acum, doar la CANCAN.RO. După detaliile pe care Florin Prunea le-a dat în cadrul show-ului „Desafio Aventura” despre viața lui personală, a venit rândul Lidiei, femeia care i-a fost alături timp de 38 de ani să vorbească despre situația dintre cei doi. Soția fostului fotbalist va intra în direct și va face mărturisiri de senzație despre relația pe care a avut-o cu Florin Prunea, dar și despre actuala iubită a celui care i-a fost partener de viață mai bine de trei decenii. Rămâneți alături de noi, pentru că amănunte neștiute vor ieși la iveală! 

Florin Prunea și Lidia au format un cuplu solid timp de aproape 40 de ani, însă nimeni nu se aștepta ca fostul internațional să vorbească despre Lidia în cadrul emisiunii „Desafio Aventura”, mai ales că problemele din interiorul relației au fost ținute departe de ochii curioșilor pentru o bună perioadă de timp.

Lidia tună și fulgeră după ce s-a spus că ar fi scandalagioaică
Lidia vine în direct, la Dan Capatos Show

El a fost cel care a recunoscut că nu mai există nicio legătură între ei, în prezent, ba mai mult decât atât, a spus despre cea care i-a fost parteneră de viață că este o femeie rănită. În altă ordine de idei, Florin Prunea și-a refăcut viața alături de o altă femeie, pe nume Lăcrămioara, relație pe care cei doi au afișat-o și pe rețelele de socializare. Acum, Lidia își va spune, în direct, partea ei de adevăr.

Femeia care a împărțit și bune și rele cu Florin Prunea mai are multe de spus, iar toate detaliile vor fi dezvăluite în cadrul emisiunii Dan Capatos Show.

Nu pierdeți întâlnirea cu Dan Capatos din această seară, de la ora 18:00 pe YouTube, Facebook și TikTok.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce spune Selly despre nunta cu Smaranda: „Mai curând decât credeți”
Exclusiv
Ce spune Selly despre nunta cu Smaranda: „Mai curând decât credeți”
Ce se întâmplă cu trupa Cargo. Fiica lui Adi Bărar a câștigat o bătălie în instanță cu membrii formației
Exclusiv
Ce se întâmplă cu trupa Cargo. Fiica lui Adi Bărar a câștigat o bătălie în instanță cu membrii…
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile...
„Sănătate!” sau „Noroc!”? Ce spui atunci când strănută cineva și ce spune acest lucru despre tine, de fapt
Gandul.ro
„Sănătate!” sau „Noroc!”? Ce spui atunci când strănută cineva și ce spune acest...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de...
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
Digi24
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva...
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Mediafax
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Parteneri
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar fi fost ucis chiar de către fiul său
Digi24
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar...
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor.ro
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
go4it.ro
Avioanele Mirage, dezlănțuite împotriva rușilor: Ucraina le-a dat „verde” pentru aceste atacuri
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
„Sănătate!” sau „Noroc!”? Ce spui atunci când strănută cineva și ce spune acest lucru despre tine, de fapt
Gandul.ro
„Sănătate!” sau „Noroc!”? Ce spui atunci când strănută cineva și ce spune acest lucru despre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Au forțat-o pe doamna Stănoiu să semneze acte când era sub influența somniferelor.” Martorul ...
„Au forțat-o pe doamna Stănoiu să semneze acte când era sub influența somniferelor.” Martorul care răstoarnă tot cazul fostei ministre
ZVON revine cu un nou episod exploziv! Vineri, 27 februarie, ora 20:00, Ariadna vine față în față ...
ZVON revine cu un nou episod exploziv! Vineri, 27 februarie, ora 20:00, Ariadna vine față în față cu Miruna Alessandra
Ce spune Selly despre nunta cu Smaranda: „Mai curând decât credeți”
Ce spune Selly despre nunta cu Smaranda: „Mai curând decât credeți”
Iubește din nou, la 64 de ani! Marele actor și-a confirmat relația cu iubita mai tânără, după ...
Iubește din nou, la 64 de ani! Marele actor și-a confirmat relația cu iubita mai tânără, după 4 ani de întâlniri în secret
Zodiile care dau lovitura în martie. Primăvara vine cu oportunități mari
Zodiile care dau lovitura în martie. Primăvara vine cu oportunități mari
Drama prin care trece o cunoscută vedetă TV. Fiul ei, în vârstă de doar 23 de ani, a murit după ...
Drama prin care trece o cunoscută vedetă TV. Fiul ei, în vârstă de doar 23 de ani, a murit după o perioadă zbuciumată
Vezi toate știrile
×