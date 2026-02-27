„Au forțat-o pe doamna Stănoiu să semneze acte când era sub influența a somniferelor.” Martorul care răstoarnă tot cazul fostei ministre

Ancheta privind moartea Rodică Stănoiu scoate la iveală noi detalii şocante, după ce un angajat al Institutului de Cercetări Juridice, a mărturisit sub protecţia anonimatului, informaţii vitale din ultimele luni în care fosta ministră a Justiţiei era în viaţă.

Marius Calotă, iubitul mult mai tânăr al femeii dedecate, ar fi proftat de stare vulnerabilă a acesteia, forţând-o să semneze documente importante, atunci când se afla sub influenţa tratamentului medicamentos pe care îl urma.

Martorul care răstoarnă tot cazul fostei ministre

Un angajat un angajat al Institutului de Cercetări Juridice, aflat sub protecţia anonimatului a rupt tăcerea în cazul anchetei care vizează moartea Rodicăi Stănoiu.

Potrivit România TV, bărbatul indică faptul că Marius Calotă a fost “introdus” în viaţa Rodicăi Stănoiu chiar de Nicoleta Hegheş, care îi era profersoară la Universitatea Dimitrie Cantemir şi totodată colegă cu fosta ministră la Institutului de Cercetări Juridice.

“A fost vulnerabilă, ea n-a știut ce se-ntâmplă cu ea, apropiatele ei din Institutul de Cercetări i l-au trimis pe Marius ca pe un băiat cuminte care o ajută, nu care profită de ea! Nu care a făcut-o să slăbească din iunie, de la lansarea cărții ei la Fundația Titulescu, unde avea mai bine de 82 de kilograme până când a murit…Nu știu câte kilograme avea, dar…era o fantomă, era slăbită…Cât de chinuită a fost această femeie! Nu știu dacă era îndrăgostită-lulea sau era vulnerabilitatea vârstei și frica de a nu rămâne singură între 4 pereți, să nu-i aducă nimeni o pâine, o sacoșă cu mâncare.”

„Au forțat-o pe doamna Stănoiu să semneze acte când era sub influența a somniferelor.”

De asemenea, bărbatul îi condamnă și pe cei care au profitat de starea fragilă de sănătate a Rodicăi Stănoiu.

„Au forțat-o pe doamna Stănoiu să semneze acte când era sub influența neurolepticelor, a somniferelor…Tot ceea ce se-ntâmplă se-ntâmplă pe bani! Pe bani foarte mulți! Miza cea mai mare sunt doctoratele! Unde a vrut să se înscrie la doctorat în septembrie, pe 17 septembrie 2025 și Marius Calotă! Am fi avut un doctorand în criminologie chiar și cu practică! El ar fi fost foarte bun de practică!”

Totodată, Nicoleta Hegheş neagă acuzaţiile care i se aduc:

„Nu știu cine v-a dat acele informații.”

Întrebată dacă într-adevăr ea este cea care l-a direcţionat pe Marius Calotă către Rodica Stănoiu, Nicoleta Hegheş a refuzat să răspundă.

