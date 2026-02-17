Acasă » Exclusiv » Cine este femeia care îi stă alături acum lui Marius Calotă. Imaginile momentului, la două luni de la moartea Rodicăi Stănoiu

Cine este femeia care îi stă alături acum lui Marius Calotă. Imaginile momentului, la două luni de la moartea Rodicăi Stănoiu

De: Andrei Iovan 17/02/2026 | 22:00
Cine este femeia care îi stă alături acum lui Marius Calotă. Imaginile momentului, la două luni de la moartea Rodicăi Stănoiu
După mai bine de două luni de la moartea regretatei Rodica Stănoiu, Marius Calotă a apărut din nou în peisaj, de data aceasta în compania unei doamne cu o funcție importantă în domeniul financiar. Cei doi păreau destul de apropiați și au avut mai multe activități pe parcursul zilei. CANCAN.RO are imaginile!

Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției, a decedat la data de 3 decembrie 2025, la vârsta de 85 de ani, iar una dintre persoanele pe care s-a mutat atenția a fost iubitul ei, Marius Calotă.

Marius Calotă și doamna manager au mers împreună la cumpărături

Pentru o perioadă de timp bărbatul a ales discreția, însă acum, la puțin peste două luni de la trecerea în neființă a fostei ministre, Marius Calotă a fost surprins în compania unei doamne cunoscute în domeniul economic, fiind manager în cadrul unei bănci. În vârstă de aproximativ 60 de ani, femeia pare să împărtășească cu el o relație destul de apropiată.

Marius Calotă, la cumpărături cu o doamnă cu o funcție importantă în domeniul bancar

Cei doi au fost observați în timp ce părăseau parcul din apropierea complexului Casa Albă, într-o atmosferă relaxată, care sugera o simplă plimbare. Aici nu au existat gesturi sau manifestări de natură să atragă atenția, iar întreaga interacțiune a părut una firească. Programul lor a continuat cu o oprire la un magazin din Pipera, unde au făcut câteva cumpărături. Scenele surprinse în magazin și la ieșire conturează o imagine aproape domestică, doar că Marius Calotă a fost cel care a luat cumpărăturile mai ușoare, iar doamna a fost cea care a dus greul, la propriu. Cumpărăturile au fost destul de simple, un sac de cartofi, niște paste, un măr, niște banane (din care pare că Marius Calotă a apucat să se înfrupte pe drum). El stătea la distanță, parcă ferindu-se de privirile trecătorilor. Marius Calotă purta o pereche de jeansi, o jachetă sport bleumarin și șapcă neagră. Cât despre doamna manager, nu ieșea cu nimic în evidență, așa cum poate unii s-ar aștepta, având în vedere funcția pe care o are.

Doamna manager l-a atins ușor pe spate

După ce au plecat de la magazin, ambii s-au urcat într-un Range Rover, cel mai probabil era mașina doamnei manager, însă Calotă a fost cel care a condus. Apoi s-au îndreptat spre zona Pipera, la un ansamblu rezidențial unde el avea parcată mașina. Pe drumul spre intrarea în locuință, gesturile au devenit ușor mai personale. Doamna manager l-a atins pe spate într-un mod familiar, apoi pe mână, niște gesturi scurte, dar sugestive pentru o relație aparent apropiată și confortabilă. Apoi Calotă a însoțit-o până în casă, unde a rămas aproximativ zece minute. Ulterior, el a părăsit locuința și zona rezidențială la volanul propriei mașini.

