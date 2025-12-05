Obiectul pe care prietenele Rodicăi Stănoiu i l-au pus în sicriu. A lăsat cu limbă de moarte

La înmormântarea Rodicăi Stănoiu, momentul despărțirii finale a fost încărcat de emoție. Chiar înainte ca sicriul să fie închis, câteva dintre prietenele sale apropiate au așezat în interior un obiect cu valoare simbolică, gest menit să îi poarte amintirea mai departe.

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției și nume cunoscut în mediul politic și academic, s-a stins din viață în urmă cu trei zile, la vârsta de 86 de ani. Dispariția sa a lăsat în urmă numeroase reacții din partea celor care au cunoscut-o de-a lungul carierei sale, fie în politica românească, fie în domeniul juridic. Timp de aproape trei decenii, a fost implica­tă activ în viața publică.

Ce obiect s-a pus în sicriul Rodicăi Stănoiu

Astăzi a avut loc înmormântarea Rodicăi Stănoiu, unde nu s-a cântat „Veșnica Pomenire”, ci s-au fredonat colinde. Apropiații și oameni din mediul profesional au venit să își ia rămas bun și să o conducă pe ultimul drum. Ceremonia s-a desfășurat într-un cadru solemn, în semn de respect pentru activitatea sa îndelungată la ora 12:00 la Cimitirul „Izvorul Nou” din București.

Înmormântarea a avut un caracter restrâns, fiind organizată în liniște și discreție. Doar câteva persoane apropiate, majoritatea prieteni vechi și colaboratori, au fost prezente pentru a-i aduce un omagiu fostului ministru al Justiției. Atmosfera a fost una profund respectuoasă, iar cei care au asistat au preferat să păstreze tăcerea, în locul cuvintelor grele, lăsând emoțiile să vorbească în numele lor.

Un gest cu puternică încărcătură afectivă a avut loc chiar înainte de închiderea sicriului. Prietenele apropiate ale Rodicăi Stănoiu au cerut bărbatului cu care locuia să aducă de acasă haina ei de blană, un obiect pe care fosta ministră îl purtase ani la rând cu mândrie și care îi era foarte drag.

Această piesă vestimentară, considerată un simbol al eleganței și al personalității sale, a fost așezată în sicriu, ca un ultim omagiu și ca o continuare discretă a prezenței sale de altădată.

