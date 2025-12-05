Acasă » Știri » EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Vești mari înainte de derby-ul cu FCSB: șefii atacă tare pe piața transferurilor și vine anunțul mult-așteptat despre stadion!

EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Vești mari înainte de derby-ul cu FCSB: șefii atacă tare pe piața transferurilor și vine anunțul mult-așteptat despre stadion!

De: Redacția CANCAN 05/12/2025 | 17:38
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Vești mari înainte de derby-ul cu FCSB: șefii atacă tare pe piața transferurilor și vine anunțul mult-așteptat despre stadion!

„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vă aduc ultimele informații de la Dinamo înainte de marele meci cu FCSB!

Echipa se pregătește de derby-ul cu FCSB, șefii lui Dinamo s-au decis: urmăresc jucători pe patru posturi și sunt dispuși să scoată din conturi sume importante!

Venim cu un anunț important și de ultimă oră despre stadion!

Vedem cum râd dinamoviștii de rivalii de la FCSB înainte de meci: ironia care îl va durea pe Gigi Becali!

Azi, vineri, de la 18.00, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae
Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!

Tags:
Iți recomandăm
Monica Pop, dată afară din restaurant de un angajat nervos. Motivul este IREAL: „S-a purtat execrabil”
Știri
Monica Pop, dată afară din restaurant de un angajat nervos. Motivul este IREAL: „S-a purtat execrabil”
O tânără ucraineancă dată dispărută a fost găsită în casa unui român. Ce făcea acolo, de fapt
Știri
O tânără ucraineancă dată dispărută a fost găsită în casa unui român. Ce făcea acolo, de fapt
Se schiază de sâmbătă la Transalpina pe două pârtii din golul alpin
Mediafax
Se schiază de sâmbătă la Transalpina pe două pârtii din golul alpin
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
Gandul.ro
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria
Adevarul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig...
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon...
Căsătorie forțată în familia Cioabă? / O minoră a adus pe lume un copil după o logodnă controversată / Fratele regelui Cioabă, cercetat penal
Mediafax
Căsătorie forțată în familia Cioabă? / O minoră a adus pe lume un...
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?
Click.ro
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…”...
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut
Digi 24
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în...
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea....
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
Gandul.ro
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Avem singurele imagini cu ”puiuțul” fostei ministrese a Justiției! Rodica Stănoiu întinerise ...
Avem singurele imagini cu ”puiuțul” fostei ministrese a Justiției! Rodica Stănoiu întinerise și ea cu 30 de ani
Monica Pop, dată afară din restaurant de un angajat nervos. Motivul este IREAL: „S-a purtat execrabil”
Monica Pop, dată afară din restaurant de un angajat nervos. Motivul este IREAL: „S-a purtat execrabil”
O tânără ucraineancă dată dispărută a fost găsită în casa unui român. Ce făcea acolo, de fapt
O tânără ucraineancă dată dispărută a fost găsită în casa unui român. Ce făcea acolo, de fapt
Obiectul pe care prietenele Rodicăi Stănoiu i l-au pus în sicriu. A lăsat cu limbă de moarte
Obiectul pe care prietenele Rodicăi Stănoiu i l-au pus în sicriu. A lăsat cu limbă de moarte
Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând ...
Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând să dau atât pe ceva cu arome ciudate. Scârbos!”
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Dumbrăvița, sâmbătă, ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Dumbrăvița, sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la ora 11:00
Vezi toate știrile
×