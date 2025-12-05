Acasă » Știri » Un TIR plin cu portocale s-a răsturnat exact ca trendul de pe TikTok. Jumătate de lume adună, jumătate mănâncă la marginea drumului

Un TIR plin cu portocale s-a răsturnat exact ca trendul de pe TikTok. Jumătate de lume adună, jumătate mănâncă la marginea drumului

De: Paul Hangerli 05/12/2025 | 17:17
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Ți-ai imaginat vreodată că un trend de pe TikTok despre care CANCAN.RO a scris, în care doi pensionari curăță clementine cu o pasiune demnă de sculptori renascentiști o să ajungă să dea peste cap România? Ei bine blestemul clementinelor „belite” a lovit România!

Undeva printr-o zonă deluroasă, nu știm exact, că deh, unde e haos, e și semnal prost, un tir plin ochi cu clementine a derapat pe carosabilul ud. Pac! S-a pus pe o parte ca la somn, fix ca clementinele alea de pe TikTok: jumătate belite, jumătate nebelite. Și de aici, începe opera rock pe ritm de manele a neamului românesc.

Românii noștri au dat năvală ca la reduceri

Nici n-a apucat șoferul să îi mulțumească lui Dumnezeu că a scăpat cu viață că deja frații noștri se organizaseră, ca la festival! În față, bărbații cu sacoșele, pe lateral, femeile cu skill de ninja, iar în spate, bătrânii plasați strategic, pregătiți să ia resturile bune.

Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae
Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Clipurile apărute sunt absolut istorice: un excavator împinge mormane de clementine de pe șosea pe marginea drumului, ca să curețe traficul, iar oamenii sar în fructe ca la vânătoarea de ouă de Paște. Se împing, se calcă pe picioare, se ceartă pe „una bună”, se dau coate, se aud „dă-mi și mie, vereeee!”.

Românii au dat năvală în portocale

În timp ce jumătate de lume adună, cealaltă jumătate mănâncă la marginea drumului

Pentru că suntem toți români și aici mereu stăpâni, nu puteau lipsi filozofii de pe marginea șanțului! Fix la margine, câțiva cetățeni stau chill, curăță clementine pe loc și mănâncă, ca la picnic. Relax total. Zici că erau la degustări.

Pe fundal, se aud comentarii de la băiatul care filma. În esență, omul zice: Am ajuns rău, vere. Oamenii nu mai au rușine. Ne-am pierdut respectul. Vai de noi. Și sincer, dacă te uiți la filmare, zici că te afli pe un tărâm fantastic, Clementina – Țara unde fructele se vânează ca aurul.

Dacă zilele următoare vedeți vânzători ambulanți la gurile de metrou cu sacoșe pline de clementine, SĂ ȘTIȚI DE UNDE VIN. Nu sunt din Grecia. Nu sunt din Spania. Nu sunt Bio-Eco-Organic. Sunt clementinele din tirul erou, căzut la datorie pe șoseaua udă din câmpia moldo-transilvano-muntenească. O fi fost un tir turcesc?

Să nu vă mirați dacă micuțul vostru primește de la Moș Nicolae exact o clementină virală, atinsă de soartă, de TikTok și de vreo 27 de români grăbiți.

Se vede că este 2025! Un trend cu fructe belite duce la un tir răsturnat, care duce la un popor fericit, care duce la o generație de copii cu ghetuțele pline.

De unde a pornit trendul?! Gicu și Adriana, promotorii clementinelor „belite”

Totuși, de unde a pornit acest trend cu clementinele belite?! De pe Tiktok, normal, acolo de unde pornește orice trend ciudat sau amuzant. Și cu toate că pe unii i-a surprins sau chiar dezgustat, pe alții i-a amuzat teribil, astfel că Adriana și Gicu au devenit virali peste noapte. Mulți oameni se amuză și își dau cu părerea despre clipurile video ale celor doi soți, iar trendul a început să fie copiat de multă lume.

Gicu si Adriana, cuplul viral pe Tiktok
Gicu si Adriana, cuplul viral pe Tiktok

Adriana și Gicu formează un cuplu de 34 de ani, și sunt părinții unui băiat pe nume Gabriel. Cei doi soți sunt un exemplu demn de admirat și de urmat, care promovează iubirea sinceră, respectul și admirația unul față de celălalt.  În plus, cei doi soți le oferă urmăritorilor lor sfaturi despre relații, iar cei care îi urmăresc le lasă sute de comentarii, însă niciun videoclip nu atinge performanțele clementinelor belite, care fac și milioane de vizualizări per clip.

Și totuși, în toată nebunia aceasta cu clementinele, un lucru a rămas clar: adevăratul fenomen viral nu sunt fructele, ci Gicu și Adriana. Oamenii au început să urmărească clipurile lor nu doar pentru modul artistic în care belesc clementinele, ci pentru chimia incredibilă dintre ei, glumele lor tandre și felul în care se privesc unul pe celălalt.
Dragostea lor de 34 de ani a devenit mai virală decât orice trend TikTok sau tir răsturnat.

CITEȘTE ȘI: Nu e o glumă! Locul în care cojile de mandarine se vând la prețul aurului

ACCESEAZĂ ȘI: Ce trebuie să ai în dormitor pentru a atrage dragostea și banii, potrivit maeștrilor Feng Shui! Funcționează imediat

Tags:
Iți recomandăm
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Vești mari înainte de derby-ul cu FCSB: șefii atacă tare pe piața transferurilor și vine anunțul mult-așteptat despre stadion!
Știri
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Vești mari înainte de derby-ul cu FCSB: șefii atacă tare pe piața…
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Dumbrăvița, sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la ora 11:00
Știri
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Dumbrăvița, sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la…
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
Gandul.ro
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria
Adevarul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig...
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon...
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026....
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?
Click.ro
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…”...
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut
Digi 24
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în...
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea....
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
Gandul.ro
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând ...
Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând să dau atât pe ceva cu arome ciudate. Scârbos!”
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Vești mari înainte de derby-ul cu FCSB: șefii atacă tare pe piața ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Vești mari înainte de derby-ul cu FCSB: șefii atacă tare pe piața transferurilor și vine anunțul mult-așteptat despre stadion!
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Dumbrăvița, sâmbătă, ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Dumbrăvița, sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la ora 11:00
Dezvăluiri uluitoare despre Rodica Stănoiu! Prietenele spun că se iubea cu un bărbat cu 50 de ani ...
Dezvăluiri uluitoare despre Rodica Stănoiu! Prietenele spun că se iubea cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: ”Un mafiot”
50 Cent îi dă fatala lui P. Diddy! Netflix a scos documentarul care l-a rupt pe fostul mogul hip-hop
50 Cent îi dă fatala lui P. Diddy! Netflix a scos documentarul care l-a rupt pe fostul mogul hip-hop
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie. Colinde în loc de veșnica pomenire
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie. Colinde în loc de veșnica pomenire
Vezi toate știrile
×