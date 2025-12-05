Un TIR plin cu portocale s-a răsturnat exact ca trendul de pe TikTok. Jumătate de lume adună, jumătate mănâncă la marginea drumului

Ți-ai imaginat vreodată că un trend de pe TikTok despre care CANCAN.RO a scris, în care doi pensionari curăță clementine cu o pasiune demnă de sculptori renascentiști o să ajungă să dea peste cap România? Ei bine blestemul clementinelor „belite” a lovit România!

Undeva printr-o zonă deluroasă, nu știm exact, că deh, unde e haos, e și semnal prost, un tir plin ochi cu clementine a derapat pe carosabilul ud. Pac! S-a pus pe o parte ca la somn, fix ca clementinele alea de pe TikTok: jumătate belite, jumătate nebelite. Și de aici, începe opera rock pe ritm de manele a neamului românesc.

Românii noștri au dat năvală ca la reduceri

Nici n-a apucat șoferul să îi mulțumească lui Dumnezeu că a scăpat cu viață că deja frații noștri se organizaseră, ca la festival! În față, bărbații cu sacoșele, pe lateral, femeile cu skill de ninja, iar în spate, bătrânii plasați strategic, pregătiți să ia resturile bune.

Clipurile apărute sunt absolut istorice: un excavator împinge mormane de clementine de pe șosea pe marginea drumului, ca să curețe traficul, iar oamenii sar în fructe ca la vânătoarea de ouă de Paște. Se împing, se calcă pe picioare, se ceartă pe „una bună”, se dau coate, se aud „dă-mi și mie, vereeee!”.

În timp ce jumătate de lume adună, cealaltă jumătate mănâncă la marginea drumului

Pentru că suntem toți români și aici mereu stăpâni, nu puteau lipsi filozofii de pe marginea șanțului! Fix la margine, câțiva cetățeni stau chill, curăță clementine pe loc și mănâncă, ca la picnic. Relax total. Zici că erau la degustări.

Pe fundal, se aud comentarii de la băiatul care filma. În esență, omul zice: Am ajuns rău, vere. Oamenii nu mai au rușine. Ne-am pierdut respectul. Vai de noi. Și sincer, dacă te uiți la filmare, zici că te afli pe un tărâm fantastic, Clementina – Țara unde fructele se vânează ca aurul.

Dacă zilele următoare vedeți vânzători ambulanți la gurile de metrou cu sacoșe pline de clementine, SĂ ȘTIȚI DE UNDE VIN. Nu sunt din Grecia. Nu sunt din Spania. Nu sunt Bio-Eco-Organic. Sunt clementinele din tirul erou, căzut la datorie pe șoseaua udă din câmpia moldo-transilvano-muntenească. O fi fost un tir turcesc?

Să nu vă mirați dacă micuțul vostru primește de la Moș Nicolae exact o clementină virală, atinsă de soartă, de TikTok și de vreo 27 de români grăbiți.

Se vede că este 2025! Un trend cu fructe belite duce la un tir răsturnat, care duce la un popor fericit, care duce la o generație de copii cu ghetuțele pline.

De unde a pornit trendul?! Gicu și Adriana, promotorii clementinelor „belite”

Totuși, de unde a pornit acest trend cu clementinele belite?! De pe Tiktok, normal, acolo de unde pornește orice trend ciudat sau amuzant. Și cu toate că pe unii i-a surprins sau chiar dezgustat, pe alții i-a amuzat teribil, astfel că Adriana și Gicu au devenit virali peste noapte. Mulți oameni se amuză și își dau cu părerea despre clipurile video ale celor doi soți, iar trendul a început să fie copiat de multă lume.

Adriana și Gicu formează un cuplu de 34 de ani, și sunt părinții unui băiat pe nume Gabriel. Cei doi soți sunt un exemplu demn de admirat și de urmat, care promovează iubirea sinceră, respectul și admirația unul față de celălalt. În plus, cei doi soți le oferă urmăritorilor lor sfaturi despre relații, iar cei care îi urmăresc le lasă sute de comentarii, însă niciun videoclip nu atinge performanțele clementinelor belite, care fac și milioane de vizualizări per clip.

Și totuși, în toată nebunia aceasta cu clementinele, un lucru a rămas clar: adevăratul fenomen viral nu sunt fructele, ci Gicu și Adriana. Oamenii au început să urmărească clipurile lor nu doar pentru modul artistic în care belesc clementinele, ci pentru chimia incredibilă dintre ei, glumele lor tandre și felul în care se privesc unul pe celălalt.

Dragostea lor de 34 de ani a devenit mai virală decât orice trend TikTok sau tir răsturnat.

