S-au tras la sorți grupele pentru CM 2026. Cu cine va juca România, dacă se va califica

De: Denisa Iordache 05/12/2025 | 20:22
S-au tras la soți grupele pentru CM 2026. Sursa foto: Inquam Photos/Bogdan Buda

Astăzi, 5 decembrie 2025, are loc tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial din 2026 în „Kennedy Center” din Washington. Ceremonia a început la ora 19:00. Toate detaliile și update live în rândurile de mai jos.

România nu s-a calificat în grupele campionatului și va juca două baraje, pentru a reuși să ajungă acolo. În prima fază, echipa națională va juca în deplasare cu Turcia și dacă va ieși victorioasă, va juca cu echipa câștigătoare dintre Slovacia și Kosovo. Dacă trece de aceste două meciuri învingătoare, România va urma să joace și în grupele care se stabilesc în această seară.

UPDATE 21:05:

România, dacă se va califica, va juca în grupa D, cu SUA, Australia și Paraguay.

Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura în 3 țări: SUA, Mexic și Canada în perioada 11 iunie – 19 iulie și va fi primul turneu din istorie cu 48 de echipe.

Donald Trump a primit premiul pentru pace din partea lui Gianni Infantino.

„Un lider trebuie să se preocupe de bunăstarea popoarelor, noi vrem să unim popoarele, iar dumneavoastră, domnule președinte, meritați acest premiu pentru pace”, a spus șeful FIFA.

Înainte de a ridica trofeul, președintele SUA a ținut un discurs:

„Vă mulțumesc mult, este o onoare, chiar vorbeam ieri, în Congo, peste 10 milioane de oameni au murit. Am salvat mii de vieți, în Congo, în India, în Pakistan. Faptul că am putut salva oameni, că am putut încheia atâtea războaie, este extraordinar. Este o onoare să fiu aici, lângă Gianni, îl cunosc de mult, a marcat recorduri la vânzarea de bilete. Lumea este mai sigură ca niciodată astăzi. Statele Unite erau într-o situație foarte dificilă acum un an, iar acum ne-am revenit”.

Momentul în care Donald Trump primește premiul pentru pace din partea lui Gianni Infantino. Sursă: Profimedia
Momentul în care Donald Trump primește premiul pentru pace din partea lui Gianni Infantino. Sursă: Profimedia

După primul discurs al serii, ținut de Gianni Infantino, Robbie Williams și Nicole Scherzinger au urcat pe scenă pentru a susține al doilea moment artistic al acestui eveniment.

