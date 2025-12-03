Strategia-bombă plănuită de Serena Williams: viața după al doilea copil ia o întorsătură incredibilă!

Serena Williams a vorbit despre zvonurile potrivit cărora ar putea plănui o revenire în tenis. După apariția unor discuții despre eventuale planuri ale acesteia de a reveni pe teren, fostul număr 1 WTA a avut o reacție tranșantă.

Cariera fostei jucătoare profesioniste de tenis a redevenit subiect de discuție după ce în presă au apărut informații potrivit cărora Williams ar fi solicitat să fie reintrodusă în lista pentru testări a Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului (ITIA), o cerință pentru jucătoarele active pentru testarea antidoping.

„Vai de mine, NU mă mai întorc. Acest lucru e o nebunie”, a scris Williams într-o postare pe X marți.

Potrivit publicației Atlantic, un purtător de cuvânt al ITIA a declarat publicației că reintrarea lui Williams în grupul de testare nu oficializează potențiala ei revenire. Cu toate acestea, reprezentantul a spus că „nu știe dacă asta înseamnă că se întoarce” sau dacă Williams „își rezervă doar opțiunea” de a reveni.

Omg yall I’m NOT coming back. This wildfire is crazy- — Serena Williams (@serenawilliams) December 2, 2025

„Tot ce pot spune este că este din nou în grup”, a spus oficialul. Această mișcare i-a făcut pe mai mulți dintre fanii atletei retrase să se întrebe de ce ar putea fi interesată să reintre în lista ITIA, având în vedere faptul că s-a retras.„ Atunci de ce ai aplicat pentru a reintra în grupul de testare?”, a scris un internaut pe X.

Ar putea reveni Serena Williams în tenisul profesionist?

Câștigătoarea a 23 de titluri ​​de Grand Slam a jucat ultima dată în 2022 și a evitat să folosească cuvântul „retragere” atunci când a anunțat „renunțarea” la sport. Numele ei apare pe o listă actualizată a jucătoarelor din grupul respectiv, datată 6 octombrie anul acesta, scrie The New York Times.

„Ne-a anunțat că dorește să fie reintegrată în grupul de jucători înregistrați”, a declarat Adrian Bassett, purtător de cuvânt al ITIA, marți.

Deși spune că nu va reveni în tenis, decizia de reintroducere a numelui său pe această listă înseamnă că Williams se va supune regulilor de localizare ale forului, ceea ce implică acceptarea posibilității de testare antidoping aleatorie și rămânerea într-un anumit loc timp de o oră pe zi, în fiecare zi. Lotul de testare nu cuprinde toate jucătoarele active, chiar dacă fiecare jucătoare activă este supusă unor teste în afara competiților oficiale, notează sursa citată.

În schimb, lista este alcătuită în mare parte din primii 100 de jucători de simplu masculin și feminin, jucători de dublu și în scaun cu rotile, precum și jucători care doresc să revină în competiție după o pauză lungă. Jucătorii din listă trebuie să furnizeze informații despre locul în care se află la o anumită oră în fiecare zi a anului, iar oricine revine în tenisul profesionist trebuie să fie în listaă timp de șase luni înainte de a juca un turneu oficial.

Oficiali ai circuitului WTA și ai Federației Americane de Tenis (USTA), care au vorbit sub condiția anonimatului, au declarat că nu știau că Williams a reintrat în lotul de testare.

Serena Williams a anunțat că se retrage din tenisul profesionist în august 2022, după US Open. Ea a jucat ultimul ei meci în septembrie, ea fiind învinsă în turul al treilea al competiției de Ajla Tomljanovic.

CITEȘTE ȘI:

Credeați că la Constanța e cel mai urât târg de Crăciun? Vă arătăm altul care le întrece pe toate: „Pare un iad festiv!”

Cea mai frumoasă actriță a momentului a ales un milionar de pe lista lungă a bărbaților care o curtau: „Devine serioasă treaba!”