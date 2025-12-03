Acasă » Știri » Știri externe » Strategia-bombă plănuită de Serena Williams: viața după al doilea copil ia o întorsătură incredibilă!

Strategia-bombă plănuită de Serena Williams: viața după al doilea copil ia o întorsătură incredibilă!

De: Daniel Matei 03/12/2025 | 12:15
Strategia-bombă plănuită de Serena Williams: viața după al doilea copil ia o întorsătură incredibilă!
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Serena Williams a vorbit despre zvonurile potrivit cărora ar putea plănui o revenire în tenis. După apariția unor discuții despre eventuale planuri ale acesteia de a reveni pe teren, fostul număr 1 WTA a avut o reacție tranșantă.

Cariera fostei jucătoare profesioniste de tenis a redevenit subiect de discuție după ce în presă au apărut informații potrivit cărora Williams ar fi solicitat să fie reintrodusă în lista pentru testări a Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului (ITIA), o cerință pentru jucătoarele active pentru testarea antidoping.

„Vai de mine, NU mă mai întorc. Acest lucru e o nebunie”, a scris Williams într-o postare pe X marți.

Potrivit publicației Atlantic, un purtător de cuvânt al ITIA a declarat publicației că reintrarea lui Williams în grupul de testare nu oficializează potențiala ei revenire. Cu toate acestea, reprezentantul a spus că „nu știe dacă asta înseamnă că se întoarce” sau dacă Williams „își rezervă doar opțiunea” de a reveni.

Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit meteorologilor Ease Weather
Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Tot ce pot spune este că este din nou în grup”, a spus oficialul. Această mișcare i-a făcut pe mai mulți dintre fanii atletei retrase să se întrebe de ce ar putea fi interesată să reintre în lista ITIA, având în vedere faptul că s-a retras.„ Atunci de ce ai aplicat pentru a reintra în grupul de testare?”, a scris un internaut pe X.

Ar putea reveni Serena Williams în tenisul profesionist?

Câștigătoarea a 23 de titluri ​​de Grand Slam a jucat ultima dată în 2022 și a evitat să folosească cuvântul „retragere” atunci când a anunțat „renunțarea” la sport. Numele ei apare pe o listă actualizată a jucătoarelor din grupul respectiv, datată 6 octombrie anul acesta, scrie The New York Times.

„Ne-a anunțat că dorește să fie reintegrată în grupul de jucători înregistrați”, a declarat Adrian Bassett, purtător de cuvânt al ITIA, marți.

Sursa foto: Profimedia

Deși spune că nu va reveni în tenis, decizia de reintroducere a numelui său pe această listă înseamnă că Williams se va supune regulilor de localizare ale forului, ceea ce implică acceptarea posibilității de testare antidoping aleatorie și rămânerea într-un anumit loc timp de o oră pe zi, în fiecare zi. Lotul de testare nu cuprinde toate jucătoarele active, chiar dacă fiecare jucătoare activă este supusă unor teste în afara competiților oficiale, notează sursa citată.

În schimb, lista este alcătuită în mare parte din primii 100 de jucători de simplu masculin și feminin, jucători de dublu și în scaun cu rotile, precum și jucători care doresc să revină în competiție după o pauză lungă. Jucătorii din listă trebuie să furnizeze informații despre locul în care se află la o anumită oră în fiecare zi a anului, iar oricine revine în tenisul profesionist trebuie să fie în listaă timp de șase luni înainte de a juca un turneu oficial.

Oficiali ai circuitului WTA și ai Federației Americane de Tenis (USTA), care au vorbit sub condiția anonimatului, au declarat că nu știau că Williams a reintrat în lotul de testare.

Serena Williams a anunțat că se retrage din tenisul profesionist în august 2022, după US Open. Ea a jucat ultimul ei meci în septembrie, ea fiind învinsă în turul al treilea al competiției de Ajla Tomljanovic.

CITEȘTE ȘI:

Credeați că la Constanța e cel mai urât târg de Crăciun? Vă arătăm altul care le întrece pe toate: „Pare un iad festiv!”

Cea mai frumoasă actriță a momentului a ales un milionar de pe lista lungă a bărbaților care o curtau: „Devine serioasă treaba!”

Tags:
Iți recomandăm
Tare de tot! Casa Albă a aprobat arestări pe muzica Sabrinei Carpenter! Urmează Taylor Swift la percheziții?
Showbiz internațional
Tare de tot! Casa Albă a aprobat arestări pe muzica Sabrinei Carpenter! Urmează Taylor Swift la percheziții?
Așa ceva, mai rar! Vedeta care și-a transformat locuința într-o pădure cu brazi de Crăciun
Showbiz internațional
Așa ceva, mai rar! Vedeta care și-a transformat locuința într-o pădure cu brazi de Crăciun
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Mediafax
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Fapta șocantă a unei badante din România a îngrozit Italia. A fost condamnată la ani grei de închisoare!
Gandul.ro
Fapta șocantă a unei badante din România a îngrozit Italia. A fost condamnată...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a distrus experiența exotică
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu...
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război,...
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Mediafax
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Parteneri
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Click.ro
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la
Digi24
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12...
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
go4it.ro
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Fapta șocantă a unei badante din România a îngrozit Italia. A fost condamnată la ani grei de închisoare!
Gandul.ro
Fapta șocantă a unei badante din România a îngrozit Italia. A fost condamnată la ani...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Valori termice bizare, anunțate de ANM! Zonele în care vremea nu va fi așa cum ne așteptam
Valori termice bizare, anunțate de ANM! Zonele în care vremea nu va fi așa cum ne așteptam
Boala ascunsă care l-a chinuit pe Artanu până în ultima clipă. În spatele scenei a dus o luptă grea
Boala ascunsă care l-a chinuit pe Artanu până în ultima clipă. În spatele scenei a dus o luptă grea
Rebranding couture. Noua identitate Adina Buzatu poartă semnătura designerului român de succes Luca ...
Rebranding couture. Noua identitate Adina Buzatu poartă semnătura designerului român de succes Luca Portik
Pericolul adus de vremea rea: copiii și vârstnicii sunt cei mai afectați
Pericolul adus de vremea rea: copiii și vârstnicii sunt cei mai afectați
Tare de tot! Casa Albă a aprobat arestări pe muzica Sabrinei Carpenter! Urmează Taylor Swift la percheziții?
Tare de tot! Casa Albă a aprobat arestări pe muzica Sabrinei Carpenter! Urmează Taylor Swift la percheziții?
Mădălina Ghenea, apariție interzisă în Qatar! Cum i-a răvășit pe arabi
Mădălina Ghenea, apariție interzisă în Qatar! Cum i-a răvășit pe arabi
Vezi toate știrile
×