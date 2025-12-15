Cine este cel mai bogat șef de stat al lumii. Are nu mai puțin de 17.000 de locuințe, 38 de avioane și 300 de mașini

Regele Rama al X-lea al Thailandei nu este doar o figură regală, este cel mai bogat monarh din lume, cu o avere personală estimată la 43 de miliarde de dolari.

Recent, el a fost prezent la Festivalul Internațional de Dans și Muzică din Bangkok alături de tenorul Plácido Domingo, iar rara sa apariție publică a amintit lumii de grandoarea cu care trăiește în fiecare zi. În timp ce majoritatea dintre noi ne gândim de două ori înainte de a rezerva un zbor, el deține 38 de avioane private, scrie thearpc.com.

Cine este cel mai bogat șef de stat al lumii

Născut Maha Vajiralongkorn, regele Rama al X-lea a devenit oficial monarh al Thailandei pe 13 octombrie 2016, în urma morții tatălui său, regele Bhumibol Adulyadej. O mare parte din averea sa este legată de Biroul Proprietăților Coroanei, o instituție care a gestionat bunurile regale până în 2018.

După o serie de reforme, aceste bunuri i-au fost transferate direct regelui, care acum deține aproximativ 2.600 de hectare de teren și 40.000 de contracte de leasing în Thailanda, dintre care 17.000 sunt situate doar în Bangkok.

Cel mai bogat rege din lume: Regele Rama al X-lea al Thailandei

Aceste proprietăți sunt departe de a fi simbolice. Ele generează venituri enorme din chirii și se află adesea în centrul unor proiecte imobiliare de mare valoare. De la apartamente de lux la complexe comerciale, proprietățile regelui modelează orizontul capitalei Bangkok. Deși moștenirea joacă un rol, regele nu stă degeaba.

Își mărește activ averea prin investiții în imobiliare, energie și telecomunicații. Această abordare strategică îi conferă influență asupra industriilor esențiale pentru economia Thailandei. Spre deosebire de monarhii din unele țări, care sunt pur ceremoniali, regele Rama al X-lea își folosește averea ca o pârghie pentru putere, scrie sursa citată.

Monarhul deține, printre altele, 38 de avioane private, 52 de iahturi și peste 300 de mașini de lux. De la Rolls-Royce-urile clasice la hipermașinile moderne, garajul său arată ca un muzeu al excelenței auto. Iahturile sale nu sunt doar lux plutitor – sunt palate plutitoare, folosite pentru ceremonii și reuniuni private.

CITEȘTE ȘI:

Povestea lor „perfectă” ascundea detalii cutremurătoare. Adevărul despre căsnicia lui Charlie Kirk