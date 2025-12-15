Acasă » Știri » Niculina Stoican, mesaj cu subînțeles? ”Fiecare om poartă răni pe care nu le vedem”

Niculina Stoican, mesaj cu subînțeles? ”Fiecare om poartă răni pe care nu le vedem”

De: Denisa Iordache 15/12/2025 | 10:04
Niculina Stoican, mesaj cu subînțeles? ”Fiecare om poartă răni pe care nu le vedem”
Niculina Stoican, mesaj cu subînțeles. Sursă: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Niculina Stoican, o artistă foarte cunoscută de la noi, și-a îngrijorat fanii cu cel mai recent mesaj. Obișnuiți cu postări pozitive din partea ei, internauții și-au ridicat semne de întrebare atunci când au văzut postarea. Toate detaliile în articol.

Majoritatea vedetelor de la noi obișnuiesc să își țină la curent fanii cu activități din viața lor de zi cu zi, momente speciale, dar și momente dificile prin care sunt nevoite să treacă. Astfel, internauții trăiesc emoțiile alături de persoanele lor preferate din showbiz. Așa s-a întâmplat și recent, atunci când s-au îngrijorat pentru artista despre care vă vorbim.

Niculina Stoican, mesaj cu subînțeles?

Cu ocazia venirii sărbătorilor de iarnă, Niculina Stoican, una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România, a împărtășit un mesaj cu fanii. Dacă începutul i-a îngrijorat pe aceștia, continuarea mesajului arată legătura strânsă pe care vedeta o are cu Dumnezeu, dar și sfaturile pe care le oferă oamenilor.

Cetățenii români care riscă să rămână luni întregi fără pensie, după ce au muncit în străinătate și se întorc în țară. Care este motivul
Cetățenii români care riscă să rămână luni întregi fără pensie, după ce au...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Fiecare om poartă răni pe care nu le vedem, lupte pe care nu ni le spune și poveri pe care nu le mărturisește. Să ascultăm înainte de a judeca, să iertăm înainte de a fi rugați, să dăm înainte de a ni se cere.

Așa ne asemănăm cu Hristos, Care nu a așteptat ca omul să devină bun ca să-l iubească. Iubirea adevărată nu este răsplată, ci dar.

Și dacă nu poți iubi mult, iubește puțin. Dacă nu poți ierta repede, iartă încet. Dacă nu poți vorbi frumos întotdeauna, taci când simți că ai face rău. Dumnezeu primește și pașii mici, dacă sunt făcuți cu inimă curată.

Aproapele e puntea pe care trecem spre Dumnezeu. Să pășim pe ea cu o inimă smerită, cu răbdare și cu pace.

Adunați IUBIRE! Curând SE NAȘTE ISUS!”, a fost mesajul transmis de Niculina Stoican pe contul său de Facebook.

CITEȘTE ȘI:

Cântăreața din România care se topește pe picioare! A slăbit 3 kilograme în doar 3 zile: „Am probleme”

Ce a putut să pățească Larisa Udilă, cu puțin timp înainte să nască al doilea copil: ”Iau un pumn de pastile pe zi”

Tags:
Iți recomandăm
Tragedie în Dolj! Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața într-un accident violent, iar o adolescentă de 16 ani este grav rănită
Știri
Tragedie în Dolj! Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața într-un accident violent, iar o adolescentă de…
42 de ani fără Nichita Stănescu: ultima noapte a Poetului și iubirile care i-au ars viața
Știri
42 de ani fără Nichita Stănescu: ultima noapte a Poetului și iubirile care i-au ars viața
Infotrafic: Ceața îngreunează circulația pe mai multe drumuri din sudul țării
Mediafax
Infotrafic: Ceața îngreunează circulația pe mai multe drumuri din sudul țării
A apărut prima prognoză meteo pentru primăvara anului 2026. Cum va fi vremea în România în lunile martie, aprilie și mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
A apărut prima prognoză meteo pentru primăvara anului 2026. Cum va fi vremea...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan
Adevarul
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Horoscop 15 decembrie 2025: Zodiile care trebuie să fie atente: Tensiuni la bani, întârzieri și recunoaștere neașteptată
Mediafax
Horoscop 15 decembrie 2025: Zodiile care trebuie să fie atente: Tensiuni la bani,...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
Click.ro
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea...
Regizorul american Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în casa lor din Los Angeles: ambii au fost înjunghiați
Digi 24
Regizorul american Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în casa lor din Los Angeles:...
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
A apărut prima prognoză meteo pentru primăvara anului 2026. Cum va fi vremea în România în lunile martie, aprilie și mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
A apărut prima prognoză meteo pentru primăvara anului 2026. Cum va fi vremea în România...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Simona Halep scoate bucătarul-șef la înaintare, după ce și-a speriat clienții hotelului cu prețurile ...
Simona Halep scoate bucătarul-șef la înaintare, după ce și-a speriat clienții hotelului cu prețurile pentru Revelion: ”Ar trebui să aprecieze”
Tragedie în Dolj! Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața într-un accident violent, iar o adolescentă ...
Tragedie în Dolj! Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața într-un accident violent, iar o adolescentă de 16 ani este grav rănită
42 de ani fără Nichita Stănescu: ultima noapte a Poetului și iubirile care i-au ars viața
42 de ani fără Nichita Stănescu: ultima noapte a Poetului și iubirile care i-au ars viața
Amendă 4.000 lei pentru acești șoferi! Greșeala banală care te poate lăsa și fără talon, conform ...
Amendă 4.000 lei pentru acești șoferi! Greșeala banală care te poate lăsa și fără talon, conform Codului Rutier
Alertă de vreme severă imediată, emisă de ANM! Zonele în care temperaturile se schimbă radical
Alertă de vreme severă imediată, emisă de ANM! Zonele în care temperaturile se schimbă radical
Test de perspicacitate | Câți ursuleți panda sunt, în total, în această poză?
Test de perspicacitate | Câți ursuleți panda sunt, în total, în această poză?
Vezi toate știrile
×