Niculina Stoican, mesaj cu subînțeles? ”Fiecare om poartă răni pe care nu le vedem”

Niculina Stoican, o artistă foarte cunoscută de la noi, și-a îngrijorat fanii cu cel mai recent mesaj. Obișnuiți cu postări pozitive din partea ei, internauții și-au ridicat semne de întrebare atunci când au văzut postarea. Toate detaliile în articol.

Majoritatea vedetelor de la noi obișnuiesc să își țină la curent fanii cu activități din viața lor de zi cu zi, momente speciale, dar și momente dificile prin care sunt nevoite să treacă. Astfel, internauții trăiesc emoțiile alături de persoanele lor preferate din showbiz. Așa s-a întâmplat și recent, atunci când s-au îngrijorat pentru artista despre care vă vorbim.

Niculina Stoican, mesaj cu subînțeles?

Cu ocazia venirii sărbătorilor de iarnă, Niculina Stoican, una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România, a împărtășit un mesaj cu fanii. Dacă începutul i-a îngrijorat pe aceștia, continuarea mesajului arată legătura strânsă pe care vedeta o are cu Dumnezeu, dar și sfaturile pe care le oferă oamenilor.

„Fiecare om poartă răni pe care nu le vedem, lupte pe care nu ni le spune și poveri pe care nu le mărturisește. Să ascultăm înainte de a judeca, să iertăm înainte de a fi rugați, să dăm înainte de a ni se cere. Așa ne asemănăm cu Hristos, Care nu a așteptat ca omul să devină bun ca să-l iubească. Iubirea adevărată nu este răsplată, ci dar. Și dacă nu poți iubi mult, iubește puțin. Dacă nu poți ierta repede, iartă încet. Dacă nu poți vorbi frumos întotdeauna, taci când simți că ai face rău. Dumnezeu primește și pașii mici, dacă sunt făcuți cu inimă curată. Aproapele e puntea pe care trecem spre Dumnezeu. Să pășim pe ea cu o inimă smerită, cu răbdare și cu pace. Adunați IUBIRE! Curând SE NAȘTE ISUS!”, a fost mesajul transmis de Niculina Stoican pe contul său de Facebook.

