Ce a putut să pățească Larisa Udilă, cu puțin timp înainte să nască al doilea copil: "Iau un pumn de pastile pe zi"

De: Denisa Iordache 11/12/2025 | 14:39
Ce a putut să pățească Larisa Udilă, cu puțin timp înainte să nască al doilea copil: "Iau un pumn de pastile pe zi"
Larisa Udilă și-a îngrijorat fanii. Sursă: Instagram
Larisa Udilă și-a îngrijorat fanii! Influencerița a mărturisit că trece prin momente grele, dar nu a dezvăluit motivul, astfel că oamenii au început să aibă suspiciuni. Bruneta este însărcinată cu al doilea copil și mărturisește că are probleme de sănătate. Toate detaliile în articol.

Larisa Udilă are o comunitate mare de fani pe care o ține la curent mereu cu întâmplările din viața ei plăcute sau mai puțin plăcute, precum cea despre care vă spunem acum. Vestea a venit ca un șoc pentru fani, mai ales pentru că este însărcinată cu al doilea copil.

Larisa Udilă și-a îngrijorat fanii

Influencerița a făcut o postare în care a mărturisit că este nevoită să ia foarte multe pastile pe zi și nu a avut starea necesară să împărtășească acest lucru în mediul online. Totuși, Larisa Udilă le-a promis fanilor că le va spune ce se întâmplă, de fapt, cu ea. Bruneta a spus și că e posibil ca și alte femei să se confrunte cu situația ei, semn că poate și-ar dori să primească sfaturi de la fane sau să le ofere chiar ea pentru a le ajuta.

„În ultima vreme iau un pumn de pastile pe zi. Nu prea am avut starea necesară să vorbesc despre acest subiect, dar o să povestesc, că poate mai sunt fete care trec prin asta”, a scris Larisa Udilă, pe Instagram.

Larisa Udilă și-a îngrijorat fanii.
Larisa Udilă și-a îngrijorat fanii.

 

Nu este prima perioadă sensibilă din sarcină pentru Larisa Udilă. În urmă cu puțină vreme, influencerița mărturisea că a trecut prin momente extrem de grele, după ce fiul ei a acuzat dureri în partea dreaptă a abdomenului și stări de vomă. Influencerița s-a speriat foarte tare, mai ales că nepoata ei a ajuns la spital, în urmă cu câteva luni, cu aceleași simptome, iar medicii au descoperit abia la al doilea control că avea peritonită (VEZI AICI CE A FĂCUT).

×