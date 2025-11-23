Nepoata Larisei Udilă, la un pas de tragedie din cauza superficialității medicilor! Acum vedeta a ajuns la spital cu fiul ei: „Aveți mare, mare grijă”

Momente grele pentru Larisa Udilă! În urmă cu doar câteva luni, nepoata ei a ajuns la spital, iar medicii nu i-au făcut un control important. Micuța ar fi fost la un pas de o tragedie, dacă nu s-ar fi insistat pentru al doilea control. Acum, influencerița a mers la o unitate medicală cu fiul ei pentru că avea aceleași simptome. Află, în articol, ce diagnostic a primit micuțul Milan!

Larisa Udilă este una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut de la noi, cu peste jumătate de milion de urmăritori. Astfel, bruneta este foarte activă în mediul online și împărtășește cu internauții atât momentele frumoase din viața ei, cât și experiențele mai puțin plăcute. De această dată, fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a povestit cum a ajuns cu băiețelul ei, Milan, la spital.

Ce diagnostic a primit Milan, fiul Larisei Udilă

Larisa Udilă a povestit că a trecut prin momente extrem de grele, după ce fiul ei a acuzat dureri în partea dreaptă a abdomenului și stări de vomă. Influencerița s-a speriat foarte tare, mai ales că nepoata ei a ajuns la spital, în urmă cu câteva luni, cu aceleași simptome, iar medicii au descoperit abia la al doilea control că avea peritonită.

„Am avut astăzi o zi… Doamne-ferește! Voiam să vă spun că e minunat să ai copii, sunt recunoscătoare pentru tot, dar pe cât e de frumos, pe atât poate fi de greu uneori. Când copilul tău are cea mai mică problemă, toată lumea ta se oprește. Parcă nimic nu mai are sens, nimic nu mai contează. Există doar el şi dorința să fie bine. Astăzi am stat toată ziua cu Milan prin spitale. L-a durut abdomenul în partea dreaptă, iar când l-am ridicat să meargă a vomitat de mai multe ori galben și, în momentul ăla, mi s-a rupt sufletul. Nu vă pot explica sentimentul ăla de neputinţă şi panică pe care îl ai ca părinte. Nepoata mea, acum câteva luni, fix cu aceleași simptome a făcut peritonită. Da, avea tot 4 ani. Mi se pare ireal să ai apendicita, ba chiar peritonită, la 4 ani. Acum am ajuns acasă, am făcut absolut toate investigațiile, Milan este bine. Nu are apendicită”, a povestit Larisa Udilă, pe Instagram.

Din fericire, Milan nu a avut nimic grav, ci a fost diagnosticat cu indigestie. Totuși, Larisa Udilă a ținut să tragă un semnal de alarmă referitor la importanța alimentației copiilor. De asemenea, ea a povestit și cum nepoata ei a fost la un pas de tragedie din cauza superficialității medicilor.

„Pe scurt, la Milan pare să fie doar o indigestie. Ieri a mâncat un burger de la un fast food, simplu, fără sosuri, fără nimic. El nu a mai mâncat niciodată astfel de lucruri. Noi ținem enorm la alimentația lui, 90% din timp mama îi gătește totul cu atenție. Nu știu ce a fost cu ea să îl scoată în oras și să îi dea acel burger, dar evident că organismul lui nu l-a tolerat și i s-a făcut rău. Vă povestesc asta pentru că mi-am dat seama, încă o dată, cât de importantă este alimentația copiilor și cât de repede pot reacționa la ceva ce nouă ni se pare banal. Și vreau să vă spun și ce s-a întâmplat cu nepoata mea: la primul spital au consultat-o și i-au spus că are o simplă enterocolită, fără să îi facă controlul pentru apendicită. Noroc că cineva a insistat să fie văzută din nou, pentru că la al doilea control au descoperit că avea deja peritonită. Vă daţi seama? Un pas greșit și ajungea într-o situație mult mai gravă. Aşa că, vă rog din suflet: aveți mare, mare grijă! Mai bine exagerați cu investigațiile, mai bine mergeți la încă un control, decât să rămâneți acasă liniștiți și copilul să aibă ceva serios. Nu e vorba de panică, e vorba de prevenție și instinct de părinte”, a mai spus influencerița.

