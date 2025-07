E însărcinată! Vedeta din România va deveni mamă pentru a doua oară, după ce a mai pierdut o sarcină

Larisa Udilă este în culmea fericirii! Cu lacrimi în ochi, influencerița le-a dat fanilor o veste importantă. Bruneta este însărcinată pentru a doua oară! Ea a împărtășit mai multe imagini cu burtica de graviduță. De asemenea, a transmis și un mesaj emoționant.

Soarele a răsărit din nou pe strada Larisei Udilă! În urmă cu aproximativ un an, influencerița a trecut prin momente grele, după ce a pierdut o sarcină. La acea vreme, ea a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre problemele cu care s-a confruntat. Ei bine, acum viața i-a zâmbit în cel mai frumos mod posibil. Bruneta a rămas însărcinată pentru a doua oară. În curând, va deveni iar mămică.

În urmă cu doar câteva momente, Larisa Udilă a făcut un anunț de zile mari. Aflată în Santorini, influencerița a anunțat că este însărcinată. Aceasta a publicat mai multe imagini cu burtica de graviduță, într-un cadru superb.

În fotografii, apare și Alexandru Ogică, soțul ei, care este în culmea fericirii că va deveni din nou tată. Larisa Udilă a transmis și un mesaj emoționant. Influencerița a mărturisit că a scris aceste rânduri cu lacrimi în ochi.

„Sunt însărcinată. Și dacă e ceva ce am învățat în ultimul an, e că Dumnezeu nu spune niciodată ‘nu’, spune ‘nu acum’. Anul trecut, în aceeași perioadă, simțeam că mi se prăbușește lumea. Am pierdut o sarcină și am pierdut, odată cu ea, și curajul de a mai spera. Mi-am promis că o să-mi protejez inima, că nu o să mai las loc pentru visuri care dor. Dar vezi tu… minunile nu vin când le cerem, ci când suntem pregătiți pentru ele. Iar acum, fără să planific, fără să aștept, am primit cel mai prețios dar.

Azi vă dau această veste cu emoție, dar și cu recunoștință: nu tot ce întârzie e pierdut. Uneori, ceea ce pare un sfârșit e doar o pauză înainte de cel mai frumos început. Familia noastră crește, cu iubire. Iar eu aleg să cred, din nou, în miracole. V-am pregătit un carusel plin de poze pe care le voi păstra în inimă pe vecie!”, a scris Larisa Udilă, pe Instagram, în dreptul imaginilor cu burtica de graviduță.