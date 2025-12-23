Crăciunul s-a transformat în tragedie pentru creatoarea de modă: „O suferință pe care n-o poți descrie în cuvinte”

Pentru Eli Lăslean, Crăciunul nu a însemnat mereu lumină și bucurie. Celebrul designer vestimentar vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cel mai dureros moment din viața sa, despre pierderi, dezamăgiri, dar și despre emoția care a făcut-o să plângă în hohote, provocată de propriul fiu.

În spatele eleganței impecabile și al succesului profesional se ascund, uneori, povești de viață teribile. Eli Lăslean își deschide sufletul într-un interviu emoționant și vorbește despre Crăciunul care i-a schimbat viața pentru totdeauna, despre alegeri făcute din durere, despre feminitate și legătura profundă cu fiul său.

Eli Lăslean a rămas văduvă la 41 de ani

Designerul dezvăluie că cel mai greu Crăciun din viața ei a fost cel din anul în care a murit soțul ei. Pe atunci, ea avea doar 41 de ani și întreaga ei lume s-a năruit, după un accident teribil de mașină. Un tir a intrat în automobilul în care aceasta venea spre București, alături de soțul ei, Adi, care nu a supraviețuit impactului.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu Crăciun din viața ta?

Eli Lăslean: Of, Doamne! nu mai vreau să-mi amintesc, dar dacă mă întrebi. Cel mai greu și dureros Crăciun a fost Crăciunul din 1998. Parcă văd și acum atmosfera de sărbătoare, febra pregătirilor de Crăciun, iar eu eram atât de tristă și supărată, pentru că viața mea tocmai se schimbase fulgerător. Eram o familie frumoasă și fericită, succesul ELLIS era la cote înalte, dar un cumplit accident de mașină mi-a luat soțul. Eram văduvă și mi se părea o mare nedreptate. Aș fi vrut să mă pot bucura și eu de bradul de Crăciun, dar acum nu mai avea cine să aducă bradul. La noi în casă, soțul aducea bradul, iar eu mă ocupam de împodobirea lui. Am vrut să merg eu să-mi cumpăr brad, dar nu m-am putut aduna și nu am găsit tăria necesară să-i iau locul. A fost cumplit! O suferință pe care n-o poți descrie în cuvinte și doar cei care au trecut prin așa ceva pot înțelege.

CANCAN.RO: Ai avut vreodată un Crăciun ratat din cauza iubirii?

Eli Lăslean: Trebuie să recunosc că nu m-am împăcat cu această pierdere și, ulterior, am făcut câteva alegeri la foc automat, dorind să umplu golul din sufletul meu și da, am avut și o surpriză neplăcută de Crăciun, când, crezând că am persoana iubită alături de mine. Numai că am avut dovada că mă înșelasem. Am învățat, între timp, să fiu mai atentă la semnale.

CANCAN.RO: Ce cadou n-ai postat niciodată pe Instagram?

Eli Lăslean: Sincer, nu-mi place să postez lucruri care țin de intimitatea personală. În general, nu postez decât florile primite în dar. Le consider cel mai frumos cadou.

CANCAN.RO: Ce discuție ai vrea să eviți la masa de Sărbători?

Eli Lăslean: Discuții despre business și politică! Ca femeie de business, am fost nevoită să-mi populez mintea cu tot felul de informații despre cum să reușești să reziști într-o piață concurențială ca cea din fashion, deloc susținută de clasa politică, chit că aici sunt angrenați un număr impresionant de lucrători. Prin urmare, nu aș vrea să am astfel de discuții care mă duc în energie masculină. Aș vrea să-mi onorez feminitatea și să mă bucur ca o femeie de masa de Crăciun.

CANCAN.RO: Care sunt bunătățile de nelipsit de pe masa de sărbătoare?

Eli Lăslean: Ador piftia, salata boeuf, friptura cu hrean, ciorba de perișoare, cozonacul de casă și plăcintele întinse. Sunt bunătăți din Ardeal cu care am crescut și care îmi plac maxim, pentru că îmi amintesc de copilăria mea. Mama era o gospodină grozavă, mi-e dor de acele vremuri.

CANCAN.RO: Care e cadoul care te-a pus pe gânduri?

Eli Lăslean: Fiul meu, Marius, mă pune mereu pe gânduri și mă surprinde cu cele mai ingenioase cadouri. Acum câțiva ani mi-a făcut cadou o pălărie foarte modernă, apoi am primit cartea despre Coco Chanel și Rivalele. Iar anul acesta m-a emoționat până la lacrimi… Când am venit acasă la Arad, am găsit în sufragerie un televizor nou, mare și modern, în locul celui vechi. Eu mereu sunt cu preocupări de business, nu prea am timp să mă ocup de confortul meu, iar gestul lui m-a impresionat și m-a emoționat. Am plâns. Am realizat că am crescut un bărbat adevărat și asta e cea mai frumoasă constatare!

