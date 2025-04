Eli Lăslean a eșuat în trei relații: ”Trișor, gelos, nesincer!” Creatoarea de modă a încercat să-și refacă viața, după drama trăită acum 27 de ani, când i-a murit soțul

Cunoscuta creatoare de modă, Eli Lăslean, a avut parte de o viață ca-n filme, marcată de accidental suferit în urmă cu mai bine de 20 de ani. Era în mașină cu soțul său, Adi, și doar într-o clipă, tot ceea ce până atunci clădiseră împreună s-a năruit. Bărbatul a ajuns în comă, la spital, după ce un tir a intrat în ei, și s-a stins câteva ore mai târziu, lăsând în urma sa nu doar o soție îndurerată, ci și un fiu. În prezent, creatoarea de modă care a reușit să facă primul million de euro din marea sa pasiune este singură. Și, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, a vorbit despre eșecul relațiilor sale de dragoste ce au urmat după.

De la decesul tragic al partenerului său de viață, Eli Lăslean nu a reușit să-și mai găsească fericirea. A avut parte de încă trei relații, în care a căutat un bărbat asemănător soțului său. A suferit însă mult, din dragoste, după cum însăși mărturiseșe, în interviul acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Asta pentru că niciunul dintre bărbații întâniți nu i-au acordat nici măcar un sfert din bucuria trăită lângă tatăl fiului său. Prezentă la o conferință deschisă cu vedetele abuzate, creatoarea de modă ne-a împărtășit suferința prin care a trecut.

Eli Lăslean: „Am suferit din dragoste”

CANCAN.RO: Bună ziuă. Sunt surprinsă să vă văd la un astfel de eveniment, altul decât o prezentare de modă… Cu ce ocazie?

Eli Lăslean: Aici e vorba despre femei și despre feminitate. Și cred eu că e necesar să ne amintim că rolul nostru este să fim ajutor și bucurie bărbaților. Și-n primul rând, să ne respectăm pe noi și să nu ducem pe spatele nostru mai multe sarcini decât sunt necesare. Și cred eu, într-o epocă în care femeia a demonstrat că poate fi lider, că poate conduce o instituție, că poate fi foarte puternică, văd tot mai des în jurul meu femei care sunt nefericite și cred eu că e necesar să încercăm un dialog pe această temă.

CANCAN.RO: Dumneavoastră ați fost victima vreunui astfel de abuz?

Eli Lăslean: Nu aș spune abuz psihologic. Prin ce am trecut după ce mi-am pierdut soțul, la 41 de ani, au fost poate niște relații în care am ales eu greșit. Iar atunci când te îndrăgosteșți de niște persoane care nu reprezintă alegerile potrivite, normal că vin și niște suferințe. Am suferit din dragoste, evident.

„Nu avea preocuparea de a mă face pe mine fericită”

CANCAN.RO: La ce mod ați suferit?

Eli Lăslean: La modul că eram îndrăgostită, iar bărbatul respectiv nu avea neapărat o preocupare de a mă face pe mine fericită sau a se comporta frumos. Se pot întâmpla de multe ori situații de genul acesta. De multe ori te îndrăgostești, cum se îndrăgostesc femeile deștepte. Și cam așa mi s-a întâmplat și mie. Dar am găsit totdeauna puterea să ies dintr-o combinație în care nu eram fericită, pentru că dacă eram fericită, acum eram în cuplu cu cineva.

CANCAN.RO: Ce nu acceptați la un bărbat?

Eli Lăslean: Nu mi-a plăcut bărbatul care trișează. Eu am avut o căsnicie de nota 10. Perfectă. Căsătorindu-mă din facultate, nu am știut că unii bărbații nu sunt sinceri și trisează. Am crezut că toți sunt ca soțul meu. Am aflat ulterior că nu e așa. Nu aș suporta ideea asta, că bărbatul nu e sincer. Și nici bărbatul gelos, mi s-au întâmplat și astfel de lucruri. Nu suport nici bărbatul care nu ne respectă. Cred că noi femeile suntem niște creaturi minunate. Și majoritatea ar trebui să fim ocrotite, să fim admirate. Pentru tot ceea ce facem noi, pentru că facem multe lucruri. Eu sunt într-o admirație maximă pentru noi, femeile. Și mai ales cum iau contact cu sute de femei, îmi dau seama ce suflete deosebite sunt și câte sacrificii fac. Și cum își doresc ele să fie bine. Dar de multe ori se neglijează. Și nu e bine. Și tocmai de aceea am venit, cumva, să le reamintesc să fie frumoase, să fie feminine și să se respecte, să fie conștiente de ceea ce merită.

Face mereu comparații cu soțul său decedat

CANCAN.RO: Vorbeați de căsnicia de nota zece pe care ați avut-o. Tindeți să faceți mereu comparații?

Eli Lăslean: Da, tot timpul. Am avut trei relații în acest interval de 20 și ceva de ani de când sunt singură, văduvă. Normal că atunci când știi cum trebuie să fie o căsnicie frumoasă, când știi ce e calitatea, nu te poți împăca cu orice. Aici într-adevăr e o greutate, pentru că se găsește cam greu calitate în jr.

CANCAN.RO: Credeți că vă e mai bine să fiți singură?

Eli Lăslean: Decât într-o combinație nefericită, cu siguranță că e mai bine să fii singură.

CANCAN.RO: V-ați gândit vreodată să intrați în politică?

Eli Lăslean: Nu, categoric nu. Politica mea e politica bunului gust și o fac cu îndârjire. Și îmi doresc foarte mult să mă implic în educația copiilor, pentru că asta ne afectează pe noi toți. Dar în politică sub nicio formă.

