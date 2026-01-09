Dani Oțil, învins de propria soție! Degeaba a protestat, tot a scos cardul la final

Dani Oțil a fost surprins recent într-una dintre cele mai universale situații posibile pentru un bărbat: la cumpărături cu soția. Nu pe pistă, nu în platou, nu cu microfonul în mână, ci printre rafturile unui magazin de mobilă. La prima vedere, prezentatorul nu părea deloc convins de alegerile partenerei sale, dimpotrivă. Părea ușor nedumerit, iar nemulțumirea se putea citi pe chipul lui. Gabriela, în schimb, părea complet sigură pe ea. CANCAN.RO are imagini savuroase cu Dani Oțil chinuit de soție. Cine a ieșit într-un final învingător, aflați din rândurile următoare.

Ziua în amiaza mare, CANCAN.RO îi găsește pe Dani Oțil și Gabriela în Băneasa. Nu a fost o zi de relaxare, căci nu au mers prin magazinele de haine și nici la film, ci direct la magazinele de mobilă și obiecte pentru casă.

„Chinul” la care Gabriela îl supune pe Dani Oțil

Dani Oțil și Gabriela au fost surprinși în Mobexpert, acolo unde nu păreau să aibă o listă cu obiecte pe care e musai să le cumpere. Mai degrabă, păreau că se lasă conduși de inspirația momentului. Gabriela a analizat atent rafturile, a atins materiale și ales cu maximă atenție fiecare obiect. În tot acest timp, prezentatorul de la Neatza părea că nu mai are răbdare, așa că din când în când îi mai arunca priviri.

Poate e mult să spunem că s-a dus un război în cuplu la cumpărături, dar au existat câteva mici săgeți. La un moment dat, Dani părea nemulțumit de alegerile soției, așa că, bărbat deștept, a plecat să exploreze alte obiecte care i-ar plăcea. A aruncat priviri curioase și ezitante printre rafturi, dar apoi și-a amintit să-și verifice soția, să vadă dacă nu cumva are nevoie de ajutor sau sfaturi.

Prezentatorul, resemnat! A scos cardul și a decartat

Fostul fotomodel cumpără un cloș (moment explicativ pentru domni: Cloș este acel capac mare care se pune peste mâncare), semn că Gabriela are de gând să îl surprindă cu ceva preparate, așa că nu înțelegem supărarea prezentatorului. După câteva runde de negociere, Dani Oțil a cedat. Zâmbind resemnat, a acceptat alegerile soției și a mers spre casă unde a decartat.

Într-un final, însă, compromisurile au învins. Dani și Gabriela au plecat acasă cu brațele pline de pungi: mai multe seturi de pahare, accesorii pentru bucătărie și alte obiecte indispensabile locuinței. Până la urmă, prezentatorul tv a găsit secretul unei relații perfecte, iar acela pare să fie compromisul. Un compromis făcut la timpul lui te scoate din încurcătură de fiecare dată. Domnilor, priviți și învățați!

