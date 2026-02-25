Acasă » Știri » Ce este, de fapt, uleiul de copaiba. Ce proprietăți terapeutice are

De: Denisa Crăciun 25/02/2026 | 12:32
Uleiul de copaiba este un produs natural. Are foarte multe proprietăți, însă puțini știu care sunt acestea. Rășina din care se face uleiul se găsește sub două forme, iar fiecare dintre acestea are roluri diferite. 

Uleiul de copaiba este extras din rășina arborilor de copaiba, un grup de peste 70 de specii. Ele se formează în America de Sud și Centrală. Rășina care se alcătuiește poate fi folosită în mod direct sau poate fi distilată la abur. În acest fel se obțin uleiurile esențiale. Ambele au proprietăți excelente.

Uleiul a fost folosit de secole în zonele locale din America de Sud și Centrală. Ei îl foloseau în diverse scopuri. Efectul antiinflamator este cel mai cunoscut. Cele mai puține știute roluri sunt cele de vindecare a rănilor, ameliorarea durerii, tratează infecțiile și bacteriile, dar are și aplicații tradiționale și cosmetice, precum șampon sau loțiuni. Cercetările făcute recent confirmă aceste lucruri, ba mai mult, au venit cu mai multe explicații.

Care sunt proprietățile pe care le are uleiul de copaiba

Cercetătorii au realizat un studiu pe animale, iar acesta arată că rășina de copaiba are multe beneficii. Primul pe care l-au identificat specialiștii este cel antiinflamator. Un studiu din 2014 pe șoareci care aveau scleroză multiplă a indicat scăderea inflamației. Acest studiu afirmă că uleiul poate fi un remediu natural împotriva inflamației.

Un studiu realizat într-un laborator a demonstrat că poate lupta împotriva unor bacterii și agenți patogeni. Cu toate acestea, e nevoie și de un studiu clinic pentru a confirma acest fapt. Ameliorarea durerii a fost și ea testată în 2018. Rezultatele au arătat că uleiul combinat cu o sesiune de masaj poate scădea durerea semnificativ. Un alt avantaj descoperit este și relaxarea musculară. Leishmanioza, care este o boală provocată de paraziți produce leziuni ale pielei dureroae. Un studiu realizat pe animale în 2011 a dovedit că dacă administrezi oral și topic a rășinii de copaiba a redus considerabil leziunile. Acest lucru sugerează un efect protector asupra țesuturilor care au fost afectate. Putem integra uleiul de copaiba și în viața noastră în diverse feluri. Acest lucru trebuie făcut cu precauție. Îl putem folosi prin masaj sau aplicări locale, în cazul unor probleme minore.

