Animalele de companie și sănătatea: Cum ar putea pisicile ajuta oamenii în lupta cu cancerul

Deținerea unei pisici aduce numeroase beneficii pentru sănătate, de la reducerea stresului la sprijin emoțional. Însă un nou studiu sugerează că prietenii noștri feline ar putea oferi și indicii valoroase pentru tratarea anumitor tipuri de cancer.

Mutatii genetice comune și potențial pentru tratamente noi

Potrivit unei cercetări publicate în revista Science, cancerele dezvoltate de pisici prezintă asemănări semnificative cu cele întâlnite la oameni. Studiul, realizat de o echipă internațională, a analizat aproape 500 de mostre tumorale provenite de la pisici domestice din cinci țări, acoperind 13 tipuri de cancer, inclusiv cerebral, mamar, pulmonar și cutanat.

Louise van der Weyden, cercetător la Wellcome Sanger Institute din Marea Britanie și coautoare a studiului, a explicat pentru Agence France-Presse (AFP) că pisicile reprezintă un model valoros pentru cercetare, deoarece împart cu oamenii același mediu, inclusiv expunerea la factori precum poluarea sau fumul de țigară. În plus, la fel ca oamenii, pot dezvolta boli asociate cancerului, precum diabetul sau afecțiunile cardiace.

Cancerul apare în urma mutațiilor genetice, iar cercetătorii au analizat ADN-ul celulelor tumorale feline în căutarea unor markeri deja cunoscuți în medicina umană. Una dintre cele mai importante descoperiri a fost legată de mutația genei FBXW7, identificată în peste jumătate dintre tumorile mamare analizate la pisici.

Deși această mutație este rară în cazul femeilor diagnosticate cu cancer mamar, atunci când apare este asociată cu forme extrem de agresive ale bolii. Același tipar a fost observat și la pisici, ceea ce le transformă într-un model biologic relevant pentru studierea acestei forme de cancer.

De la veterinar la medicina umană

Descoperirea ar putea deschide calea pentru dezvoltarea unor tratamente țintite. Deoarece numărul femeilor afectate de această mutație este redus, studiile clinice pe oameni sunt dificile. În schimb, frecvența mai mare a mutației la pisici permite testarea terapiilor în clinici veterinare, în condiții controlate.

Cercetători elvețieni au realizat experimente suplimentare și au constatat că două tratamente chimioterapice existente par a fi eficiente împotriva tumorilor cu această mutație specifică. Rezultatele trebuie confirmate prin cercetări suplimentare, însă avantajul este că medicamentele sunt deja aprobate atât pentru uz uman, cât și veterinar.

Profesorul Harikrishna Nakshatri, specialist în cancer mamar la Indiana University, a descris rezultatele drept „fascinante”, subliniind că ele pot contribui la o mai bună înțelegere a modului în care genele interacționează cu factorii de mediu în declanșarea bolii.

Pentru cercetători, concluzia este clară: asemănările genetice și biologice dintre oameni și pisici pot genera un beneficiu reciproc. Ceea ce se învață dintr-o specie poate contribui la salvarea celeilalte.

