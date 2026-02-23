Acasă » Știri » Un copil de doi ani a murit în urma unui transplant de inimă. Cazul a înfuriat întreaga țară

Un copil de doi ani a murit în urma unui transplant de inimă. Cazul a înfuriat întreaga țară

De: Iancu Tatiana 23/02/2026 | 08:57
Un copil de doi ani a murit în urma unui transplant de inimă. Cazul a înfuriat întreaga țară
Copil de doi ani mort/SURSA FOTO: Christopher Furlong/Getty Images

Un copil doi ani din Italia a murit în urma unei greșeli extrem de grave făcute de cadrele medicale. Copilul a fost victima neglijenței medicilor, iar după două luni de la transplantul de inima, acesta a murit. Potrivit BBC, medicii nu au sesizat faptul că, în timpul transplantului, gheața carbonică a intrat în contact direct cu organul, provocându-i leziuni grave, nocive pentru viața băiatului. 

Domenico a murit sâmbătă dimineață, la două luni de la transplantul de inimă care ar fi trebuit să îi mai dea o șansă la viață. Oficialii din cadrul Spitalului Monaldi în care minorul era tratat au transmis că acesta a murit după ce a suferit „o agravare bruscă și ireversibilă a stării sale clinice”, relatează BBC.

Neglijența aduce moarte

Avocatul familiei copilului în vârstă de doi ani a transmis vestea morții tragice sâmbătă dimineața. Spitalul Monaldi, locul în care Domenico era tratat, a transmis că organul a ajuns „ars de degerături”, după ce acesta a fost ținut neconform într-un recipient și transportat pe o distanță de 800 de km, de la Bolanzo la Napoli, menționează BBC. Recipientul în care se transporta organul nu era dotat și cu un termometru care să semnaleze temperatura scăzută, fapt pentru care viața copilului a fost pusă în pericol.

În urma acestui tragic accident provocat de neatenția cadrelor medicale vor avea loc mai multe investigații. Potrivit BBC, în acest moment au loc mai multe ceretări pentru a se constata a cui este vina, iar în acest întreg proces vor fi investigate șase cadre medicale.

Luptă în zadar

Domenico a fost internat în Napoli, pe secția de ATI, de aproximativ două luni. În toată această perioadă, mama sa spera că în curând băiatul își va reveni, dar nu avea habar de tragedia care avea loc să se întâmple. În încercarea sa disperată de a-și salva copilul, aceasta ar fi făcut apel chiar și la Papa Leon pentru a cere ajutor.

Avocatul familiei, Francesco Petruzzi, a transmis sâmbătă dimineață reporterilor că: „S-a terminat. Domenico a plecat”. În urma morții sfâșietoare a copilului, mama sa a spus că se va înființa o fundație în numele său, care va fi destinată copiilor vulnerabili, fără acces la procedura de transplant.

Potrivit avocatului familiei, fundația va fi organizată în beneficiul „tuturor copiilor care nu pot beneficia de un transplant și va ajuta toate victimele malpraxisului și neglijenței medicale”, menționează BBC.

