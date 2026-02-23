Rușine, Adi Petre! Dovada ca Războinicul a trișat la Survivor. Detaliul observat de telespectatori

Fostul atacant al FCSB, Adrian Petre a părăsit competiţia Survivor în urma eliminării din ediţia difuzată pe 22 februarie 2026.

Din păcate, duelul dintre acesta şi Lucian Popa, unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției, s-a transformat într-un spectacol care a lăsat un gust amar fanilor show-ului.

Dovada ca Războinicul a trișat la Survivor

Mulți au remarcat că fotbalistul s-a lăsat bătut, iar comportamentul său a ridicat semne serioase de întrebare cu privire la corectitudinea competiției. În prima probă, Adi Petre a jucat impecabil, câștigând fără emoții, lăsând impresia că duelul avea să fie doar o formalitate pentru fotbalist.

Însă, imediat după această victorie clară, lucrurile au luat o turnură neașteptată. În a doua probă, Războinicul a aruncat haotic, părând ca ar vrea să piardă intenţionat.

În final, acesta a fost învins cu 2-1, într-un mod care i-a făcut pe mulți să creadă că totul a fost premeditat. Mai mult, diferența dintre cele două prestații a fost atât de mare, încât telespectatorii au reacționat instantaneu.

Pe pagina oficială a show-ului, fanii l-au taxat dur pe Adi Petre. Mulți internauţi chiar l-au acuzat că a simulat mai rău decât în vremurile în care juca la FCSB sau la Naționala U21. Totodată, comentariile au curs în valuri, iar tonul lor a fost de o dezamăgire profundă.

Unii au spus direct:

„Totul regizat!”.

Alții au remarcat lipsa de autenticitate:

„Telenovelistic! S-a văzut de la o poștă scenariul. Bye bye!”.

Detaliul observat de telespectatori

Un alt fan a scris:

„Simulacru! Simulacru! Simulacru! Sincer m-am săturat de urmărit dueluri de eliminare cu titlul: Vreau acasă! Rușinos.”

Nemulțumirile au continuat cu acuzații privind lipsa de fair-play.

„Ar trebui să fie sancționat, deoarece a avut și posibilitatea de a fi salvat, pe care i l-a dat lui Nicu. Nu a fost un duel adevărat, a fost făcătură, pierdem timpul uitându-ne la circ”, a comentat un telespectator.

Alții au pus problema mai larg, acuzând producția:

„E marketing, e totul regizat, e pus în scenariu ca peste tot în televiziuni. E telenovelă.”

Un alt mesaj, mult mai dur, a rezumat frustrarea generală:

„Cel mai penibil show de televiziune din istoria Survivor! Începând cu lipsa de interes la duelurile de eliminare, continuând cu imaginile grotesti in care Andreea (da, cu „a”) se lingea pe degete si cu Naba care se îmbolnăvește înainte de fiecare joc si terminând cu provocarea penibilă a lui Tamaş si CAV către băieții Războinici (fiecare urmărind sa scape de cel mai bun). A, şi am uitat: REGIA ieftina a producătorilor! Pe-ni-bil!”

