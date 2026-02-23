Trei zodii care încep o viață nouă de pe 26 februarie. Totul se schimbă în viața lor

Ultima săptămână din luna februarie va schimba viața unor zodii care au trecut prin momente mai puțin plăcute pe plan sentimental. Zodiile care au trebuit să dea dovadă de putere vor avea, în sfârșit, parte de liniște, iar soarele le va lumina calea, după o perioadă lungă de zile ploioase.

Sfârșitul acestei luni înseamnă schimbare pentru cele trei zodii care au fost puternice pentru mult prea mult timp. Acestea vor începe noi capitole cu o importanță deosebită, care le vor aduce claritate și stabilitate.

Scorpionii, mai radicali

Pentru cei din zodia Scorpion, perioada care începe va fi determinată de claritate și luciditate. Toate luptele pe care le-au dus fie cu ei înșiși, fie cu cei din jur, vor ajunge într-un final să se termine. Că e vorba despre iubire, carieră sau relații profesionale, aceștia au parte de schimbări majore și vor simți eliberare. Sunt și norocoși, pentru că pot scăpa de toxicitate și pot primi noi oportunități, precum schimbarea locului de muncă.

Vărsătorii, pregătiți de noi începuturi

După ce s-au confruntat cu problemele proprii sau cu problemle celorlalți, nativii din zodia Vărsător vor înceta să se mai împovăreze cu greutăți. Acest început de lună marchează momentul în care vărsătorii pun stresul pe pauză. Nu se mai stresează cu problemle din trecut și sunt pregătiți să întâmpine viitorul pavat de oportunități neașteptate. Totuși, vărsătorii sunt expuși și la noi relații – atât în cercul social, cât și pe planul sentimental. Toate învățăturile acumulate până acum reprezintă o treaptă înspre maturizare și încredere în sine.

Taur, mai stabili ca oricând

O furtună de neliniște, de instabilitate financiară și emoțională i-a marcat pe tauri. Nu mai vor să audă de toxicitate și de oameni neimportanți, iar atenția le va fi îndreptată către familie și viitor. După luni dificile, aceștia ajung să aibă încredere în forțele proprii și reușesc să îndepărteze din viața lor ce nu le face cinste. Devin mai înțelepți și conștientizează că trecutul este trecut, înțelegând că orice lecție are un rol important în clădirea viitorului.

În acest sens, toate cele trei zodii vor fi mult mai pozitive. Nu vor mai da curs lucrurilor care s-au întâmplat în trecut și se vor îndrepta spre noi începuturi din toate punctele de vedere.

