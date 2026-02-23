Acasă » Știri » Greșeala banală care îți strică somnul. O faci aproape în fiecare seară

De: Denisa Crăciun 23/02/2026 | 12:00
Somn afectat

Un studiu arată că o greșeală pe care o facem toți aproape în fiecare seară îți schimbă somnul în mod semnificativ. Cercetătorii spun că ceea ce faci cu o oră înainte de somn contribuie foarte mult la calitatea acestuia.

Un studiu publicat de JAMA Network Open demonstrează că somnul poate fi afectat de multe lucruri făcute cu o oră înainte să dormi. Studiul spune că este important să ne ferim cât mai mult înainte de a ne pune în pat să stăm în fața ecranelor. Fie că este vorba de televizor, telefoane sau ceasuri inteligente, ele au un efect semnificativ asupra corpului nostru.

Atunci când îți închei ziua scrolând pe telefon sau urmărind un podcast, ori un film, există șansa ca somnul tău să fie mai scurt sau trezirea mai grea. În cadrul studiului au participat peste 122.000 de persoane, cu vârste cuprinse între 35 și 70 de ani. Aceștia au purtat în timpul studiului brățări actigraf care măsoară mișcarea și arată calitatea somnului. Oamenii au completat și un chestionar în care trebuiau să spună cât timp petrec în fața ecranelor înainte de somn.

Ce s-a descoperit în urma studiului

Oamenii care foloseau ecrane înainte de culcare dormeau cu 8 minute mai puțin în timpul săptămânii, iar în weekend cu 5 minute mai puțin. Indiferent de zi, oamenii merg la culcare cu 19 minute mai târziu. S-a constatat că cei care foloseau ecrane aveau un risc de 33% mai mare de a avea un somn neodihnitor.

Expunerea la lumina albastră care este dată de toate dispozitivele scade producția de melatonină. Creierul percepe acea lumină ca și cum ar fi încă zi, iar în acest mod, oamenii stau din ce în ce mai mult cu fața în ecrane. Dacă citești mesajele înainte de culcare, creierul intră în alertă, iar adormirea după o discuție mai aprinsă, de exemplu, poate deveni greoaie. Persoanele care sunt solicitate la muncă prin programe în diferite ture pot resimți mai puternic aceste efecte negative.

Ce soluție ne dau specialiștii

În urma studiului, cercetătorii au explicat ce trebuir să faci să îți îmbunătățești calitatea somnului. Închiderea ecranelor cu 30-60 de minute înainte de a te pune în pat, folosirea unui ritual de seară relaxant, precum o carte, o baie cu spumă, dar și păstrarea aceleiași ore de culcare te pot ajuta să dormi mai bine.

