Lipsa somnului afectează foarte mult sistemul digestiv. Specialiștii trag un semnal de alarmă

O noapte sau două de somn insuficient pot face mai mult decât să provoace oboseală. Acestea pot afecta și celulele stem din intestine, făcându-le susceptibile la tulburări inflamatorii, arată un studiu efectuat pe șoareci.

Noua cercetare a arătat că privarea de somn perturbă funcția celulelor stem intestinale în moduri care ar putea crește riscul de boli inflamatorii intestinale (BII), inclusiv colită ulcerativă și boala Crohn, scrie Live Science.

Studiul, publicat pe 5 februarie în revista Cell Stem Cell, a descris o cale multicomponentă care transmite semnale aberante de la centrul somnului din creier către celulele intestinale. Această semnalizare eronată reduce capacitatea regenerativă a mucoasei intestinale.

„Avem acum dovezi care arată că somnul nu este important doar pentru creier, ci și pentru sănătatea generală”, a declarat Dragana Rogulja, neurocercetător la Harvard Medical School, care nu a fost implicată în studiu.

Lipsa de somn provoacă foarte multe probleme de sănătate

Insomnia afectează aproximativ 10% dintre adulții din întreaga lume. Pe lângă faptul că afectează funcția zilnică a oamenilor, perturbările cronice ale somnului sunt legate de o creștere a incidenței numeroaselor afecțiuni cronice, inclusiv boli inflamatorii intestinale (BII), diabet, hipertensiune arterială și tulburare depresivă majoră.

Printre cei cu BII, peste 75% raportează că se confruntă cu tulburări de somn. Într-un studiu efectuat pe peste 1.200 de persoane a căror boală intestinală inflamatorie era în remisie, cele cu somn afectat au avut un risc dublu de recidivă, comparativ cu persoanele odihnite care suferă de aceeași afecțiune. Cu toate acestea, majoritatea studiilor privind tulburările de somn se concentrează asupra creierului, așa că nu se știa în mare parte cum aceste tulburări afectează alte organe, cum ar fi intestinul.

Pentru a descoperi cum influențează creierul privat de somn intestinele, echipa s-a concentrat pe celulele stem intestinale, care sunt factori cheie în menținerea sănătății intestinale – și anume, integritatea mucoasei organului. Au privat șoareci de somn timp de două zile și au observat că intestinele lor prezentau semne de stres oxidativ. Acești șoareci aveau aproape jumătate din numărul de celule stem față de intestinele șoarecilor odihniți, precum și o capacitate redusă de regenerare după deteriorare.

