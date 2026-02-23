Acasă » Horoscop » Horoscop rune azi, 23 februarie 2026. Astăzi dau lovitura cei care au fost mereu subestimați: tăcuții care au planificat în liniște acționează decisiv

Horoscop rune azi, 23 februarie 2026. Astăzi dau lovitura cei care au fost mereu subestimați: tăcuții care au planificat în liniște acționează decisiv

De: Paul Hangerli 23/02/2026 | 07:00
Horoscop rune azi, 23 februarie 2026. Astăzi dau lovitura cei care au fost mereu subestimați: tăcuții care au planificat în liniște acționează decisiv
Horoscop rune. sursă - Pixabay

Horoscop rune azi, 23 februarie 2026.Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci ghidări pentru a înțelege mai bine ce ne așteaptă și cum putem naviga printre provocări. CANCAN.RO îți aduce runa zilei de astăzi, așa că află ce îți rezervă ziua!

Horoscop rune azi, 23 februarie 2026.

Runa zilei, Tiwaz, îți transmite un mesaj clar: lasă deoparte îndoielile, falsa modestie și ezitările care te-au ținut pe loc. Astăzi nu este o zi pentru pași mici sau compromisuri timide, ci pentru hotărâri ferme și acțiuni curajoase. Chiar dacă obstacolul din fața ta pare de neclintit, chiar dacă „fortăreața” pe care trebuie să o cucerești pare imposibil de străpuns, energia acestei rune te îndeamnă să ataci frontal, cu încredere și determinare.

Tiwaz este simbolul voinței, al onoarei și al spiritului de luptător. Ea vorbește despre dreptate, despre asumarea responsabilității și despre puterea de a merge înainte chiar și atunci când drumul pare dificil. Astăzi beneficiezi de un plus de energie interioară și claritate mentală. Simți mai bine ce ai de făcut și ai capacitatea de a lua decizii rapide, fără să te lași paralizat de frică sau de scenarii negative.

Este o zi în care curajul este răsplătit. Dacă ai amânat o discuție importantă, dacă ai evitat să îți exprimi punctul de vedere sau să ceri ceea ce ți se cuvine, momentul potrivit este acum. Tiwaz te susține să spui lucrurilor pe nume, să trasezi limite clare și să acționezi în acord cu valorile tale. Nu este vorba despre impulsivitate, ci despre fermitate și asumare.

Pe plan profesional, această rună poate indica o oportunitate de afirmare. Dacă ai nevoie de sprijinul unui superior, al unui șef, al unei instituții sau al unei persoane cu autoritate, astăzi ai șanse reale să obții susținerea dorită. Energia lui Tiwaz favorizează relațiile cu cei aflați în poziții de putere și îți oferă un avantaj atunci când trebuie să convingi, să negociezi sau să îți susții cauza.

De asemenea, Tiwaz poate simboliza ajutorul venit din partea unei figuri masculine-un mentor, un coleg, un partener sau chiar un membru al familiei – care îți oferă protecție sau sprijin într-o situație complicată. Este important să nu respingi sprijinul sincer și sfaturile bine intenționate care apar astăzi în calea ta. Uneori, puterea nu înseamnă să faci totul singur, ci să știi când să accepți o mână întinsă.

În plan personal, Tiwaz te încurajează să îți aperi convingerile și să nu te lași intimidat. Dacă te confrunți cu o nedreptate sau cu o situație tensionată, runa indică faptul că ai resursele necesare pentru a face față. Acționează cu integritate, păstrează-ți demnitatea și nu te abate de la principiile tale.

Pe scurt, ziua de astăzi este despre inițiativă, curaj și asumare. Fortuna îi favorizează pe cei îndrăzneți, iar Tiwaz îți oferă energia necesară pentru a face pasul decisiv. Dacă alegi să acționezi cu hotărâre și onestitate, rezultatele pot fi mai bune decât te-ai așteptat.

CITEȘTE ȘI:  Neti Sandu nominalizează cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate în luna martie 2026

Patru zodii vor avea 7 săptămâni de vis. Transformă totul în beneficii reale

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cartea de Tarot a zilei de azi, 23 februarie 2026. Asul de Cupe aduce un val de iubire și emoții noi care îți poate transforma complet ziua
Horoscop
Cartea de Tarot a zilei de azi, 23 februarie 2026. Asul de Cupe aduce un val de iubire…
Horoscop chinezesc azi, 23 februarie 2026. Iepurele ia decizia care îi schimbă viitorul, Dragonul și Cocoșul vor avea confirmări importante
Horoscop
Horoscop chinezesc azi, 23 februarie 2026. Iepurele ia decizia care îi schimbă viitorul, Dragonul și Cocoșul vor avea…
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026
Mediafax
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor....
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
Gandul.ro
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra. „În această țară avem libertate de exprimare”
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin...
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre...
Parteneri
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Digi 24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
go4it.ro
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
Gandul.ro
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gustav Isaksen și Olivia Holdt, cuplul legat prin fotbal: el la Lazio, ea la Tottenham, cine are mai ...
Gustav Isaksen și Olivia Holdt, cuplul legat prin fotbal: el la Lazio, ea la Tottenham, cine are mai multe goluri?
Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni ...
Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Survivor
Tyrannosaurus rex avea pene? Descoperirile din China care au schimbat imaginea „reptilei perfecte”
Tyrannosaurus rex avea pene? Descoperirile din China care au schimbat imaginea „reptilei perfecte”
Cătălin Măruță s-a ”pensionat” după ce a fost dat afară de Pro TV. Cu ce se ocupă acum, după ...
Cătălin Măruță s-a ”pensionat” după ce a fost dat afară de Pro TV. Cu ce se ocupă acum, după ce a spus adio televiziunii
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, ...
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Prințul William îl considera pe unchiul său, Andrew, „o amenințare”. Care erau temerile viitorului ...
Prințul William îl considera pe unchiul său, Andrew, „o amenințare”. Care erau temerile viitorului rege
Vezi toate știrile
×