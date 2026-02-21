Acasă » Știri » Patru zodii vor avea 7 săptămâni de vis. Transformă totul în beneficii reale

De: Irina Vlad 21/02/2026 | 12:13
Pe baza previziunilor astrologice pentru 2026, o perioadă puternică de șapte săptămâni, în care „visele devin realitate”, se deschide pentru anumite semne zodiacale. Impulsionate de o aliniere rară a lui Jupiter, Venus și Saturn, aceste semne trăiesc cicluri de vise intense și vii, care se traduc în beneficii tangibile, în viața reală, în primăvara anului 2026.

Conform previziunilor astrologice pentru 2026, Peștii, Scorpionii, Racii și Capricornii vor avea o perioadă de șapte săptămâni în care visele se vor transforma în beneficii reale. Gemenii și Berbecii ar putea experimenta, de asemenea, schimbări similare.

PEȘTI

Este sezonul tău, Pești, și aceasta este o perioadă foarte emoțională și transformatoare pentru tine. Ne aflăm în mijlocul sezonului eclipselor, iar eclipsa din Fecioară de săptămâna viitoare aduce și mai multă energie relațiilor tale. În acest moment, ești plin de optimism, Saturn fiind într-un nou semn și nemaifreagându-te.

Luna în Rac te face să speri mai mult la schimbări pozitive. Venus formează, de asemenea, aspecte cu Luna, inspirând activități venusiene. Conectează-te cu prietenii, mergi la un restaurant, vezi un film sau vizitează un muzeu. Acordă-ți timp pentru a învăța lucruri noi. Socializarea este, de asemenea, posibilă în această săptămână. Poți întâlni persoane cu aceeași mentalitate care îți vor lărgi orizontul filosofic.

SCORPION

Aceasta este o perioadă frumoasă și captivantă pentru tine, Scorpionule, deoarece sezonul Peștilor te ajută să te conectezi cu ideile tale inovatoare. Oamenii te caută, iar acest lucru te face să te simți destul de popular. Aceasta este o săptămână excelentă pentru a te conecta cu muzele tale, chiar și cu Mercur retrograd.

Dacă ai o operă de artă, un proiect în curs de realizare sau un proiect de scriere, acesta este un moment bun pentru a continua să lucrezi la ele. S-ar putea chiar să ai parte de o descoperire importantă. Cu toate acestea, dacă ești tentat să începi ceva nou, așteaptă până când Mercur va fi direct. Această planetă nu se simte confortabil în Pești și poate aduce mai mult haos.

RAC

Fiind un semn de apă, ai un avantaj în timpul acestei perioade de retrogradare a lui Mercur. Înțelegi valoarea colaborării cu ceilalți, iar acum este momentul să îți valorifici abilitățile de lider. Strălucești cu Jupiter în semnul tău, iar sezonul Peștilor face lucrurile mult mai plăcute.

Luna în semnul tău pe 26 februarie îți activează puterea și farmecul. Pregătește-te pentru mai multă energie romantică, deoarece Soarele, Venus și Mercur continuă să formeze aspecte cu Racul. În această săptămână, viața ta romantică este vibrantă și abundentă. Dacă ești singur, s-ar putea să întâlnești pe cineva nou.

În viața profesională sau academică, nu-ți seta așteptări prea mari de la început. În schimb, ia-o încet și fii practic în ceea ce privește obiectivele tale. Rafinează-ți planurile existente, deoarece Mercur retrograd în Pești pare haotic.

CAPRICORN

Este o săptămână minunată pentru meditație și pentru a te concentra pe partea pozitivă a lucrurilor. Luna în această poziție adaugă multă armonie relațiilor tale, așa că, dacă au existat conflicte la școală sau la locul de muncă, acest tranzit te ajută să le rezolvi.

Când Luna este în Leu, căldura lunii din Rac continuă. Acesta este momentul tău să preiei comanda și să le arăți celorlalți de ce ești în stare. Cu toate acestea, asigură-te că acorzi prioritate echilibrului, astfel încât lucrurile să nu pară copleșitoare în timp ce te pregătești pentru eclipsa din Fecioară de săptămâna viitoare.

×