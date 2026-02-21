Acasă » Știri » Iuliana Beregoi a publicat discuțiile cu Daniela Costețchi, în plin scandal de șantaj și escrocare! „Nu o să permit niciodată să mintă cineva în halul acesta despre mine”

Iuliana Beregoi a publicat discuțiile cu Daniela Costețchi, în plin scandal de șantaj și escrocare! „Nu o să permit niciodată să mintă cineva în halul acesta despre mine”

De: Andreea Stăncescu 21/02/2026 | 12:42
Iuliana Beregoi a publicat discuțiile cu Daniela Costețchi, în plin scandal de șantaj și escrocare! „Nu o să permit niciodată să mintă cineva în halul acesta despre mine”
Ce a spus Iuliana Beregoi despre Daniela Costetchi
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Iuliana Beregoi a reacționat ferm la zvonurile recente care circulă online și care implică un incident legat de familia Danielei Costețchi. Artista dezminte cu tărie afirmațiile conform cărora obiecte funerare ar fi fost aduse în fața casei părinților Danielei, subliniind că acestea sunt complet neadevărate și că nu va tolera ca ea sau familia sa să fie implicate în astfel de minciuni. Ce a spus cântăreața.

Influencerița Daniela Costețchi a povestit că, ani de zile, a trăit sub presiunea unor acțiuni pe care le considera orchestrate de familia Beregoi. Ea a relatat că ar fi fost supusă unor amenințări înspăimântătoare, inclusiv prin plasarea unor obiecte funerare la ușa locuinței sale, alături de fotografii cu ea și fiica ei minoră.

Sursa foto: Social media

Ce a spus Iuliana Beregoi

Într-un mesaj public, Iuliana Beregoi a explicat că deși are multe lucruri pe care ar putea să le dezvăluie, nu dorește să cadă în capcana bârfei sau a postărilor menite doar să facă senzație online. A arătat, totodată, și o parte dintre mesajele dintre ea și Daniela Costețchi la scurt timp după ce au apărut obiectele funerare. (VEZI GALERIE FOTO) Ea a precizat că scopul video-ului său a fost exclusiv de a-și apăra reputația și pe cea a familiei sale, care se simt nedreptățiți și vulnerabili în fața acestor acuzații.

Artista le-a cerut fanilor și urmăritorilor să nu creadă tot ce circulă pe internet și să fie atenți la modul în care unii încearcă să direcționeze atenția publicului de la problemele lor către viața ei personală. Iuliana Beregoi a promis că, la momentul potrivit, va clarifica întreaga poveste și va oferi toate detaliile, astfel încât fiecare afirmație să fie înțeleasă corect și complet.

„Dragii mei, să știți că mai am foarte multe de arătat și de spus. Este nimic tot ce v-am arătat până acum, pe lângă ce pot să vă mai arăt și să vă mai spun. Dar sincer nu vreau să mă cobor la acel nivel. să bârfesc pe online, să postez conversații doar pentru hype, pentru că eu nu am nevoie de acel hype. Doar că nu o să permit niciodată să mintă cineva în halul acesta despre mine. Sunt niște chestii pe care nu pot să le vorbesc chiar acum, să vă povestesc tot, dar vă promit că mai târziu o să vă spun toată povestea și o să se lege fiecare cuvânt pe care îl auziți acum, chiar și pe care nu îl înțelegeți despre mine, o să se lege totul.

Pentru că sunt foarte multe chestii neadevărate care se spun acum pe online despre mine. Să știți că am făcut acest video doar ca să mă apăr pe mine și familia mea care este insultată și suntem călcați în picioare. Un lucru pe care eu nu o să-l accept niciodată. Așa că vă rog frumos, aveți răbdare și nu ascultați toate toate bârfele de pe online, vă rog. Și vă rog frumos, fiți foarte atenți la cum se mută, cum își doresc unii oameni să treacă de la atenția de la problemele lor, să treacă la problemele mele, ca să mute atenția din partea aia în partea cealaltă”, a povestit Iuliana Beregoi pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Olga Verbițchi, mesaj tranșant pentru Iuliana Beregoi după ce artista a făcut primele declarații în scandalul momentului

Iuliana Beregoi: „Numele meu este parte dintr-o anchetă în derulare”. Reacție bulversantă după scandalul uriaș cu Andreea Bostănică

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bărbat de 41 de ani din Botoșani, ucis de vecinul lui. De la ce ar fi pornit altercația. Autoritățile sunt consternate: „Nu pot să îmi explic furia”
Știri
Bărbat de 41 de ani din Botoșani, ucis de vecinul lui. De la ce ar fi pornit altercația.…
Patru zodii vor avea 7 săptămâni de vis. Transformă totul în beneficii reale
Știri
Patru zodii vor avea 7 săptămâni de vis. Transformă totul în beneficii reale
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
Mediafax
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
Incendiu la Spitalul Fundeni. Pompierii intervin chiar acum. Mesajul ministrului Sănătății
Gandul.ro
Incendiu la Spitalul Fundeni. Pompierii intervin chiar acum. Mesajul ministrului Sănătății
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Veste teribilă primită de Mircea Lucescu în Belgia. Medicii i-ar fi recomandat să pună capăt carierei
Adevarul
Veste teribilă primită de Mircea Lucescu în Belgia. Medicii i-ar fi recomandat să...
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se...
Imaginile din satelit arată că Iranul se pregătește de războiul cu SUA
Mediafax
Imaginile din satelit arată că Iranul se pregătește de războiul cu SUA
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
Click.ro
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc...
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea afacerilor SUA-Rusia. Cine a inițiat proiectul și ce legături are cu Trump
Digi 24
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea afacerilor SUA-Rusia. Cine a inițiat proiectul...
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”
Digi24
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul...
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
go4it.ro
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Incendiu la Spitalul Fundeni. Pompierii intervin chiar acum. Mesajul ministrului Sănătății
Gandul.ro
Incendiu la Spitalul Fundeni. Pompierii intervin chiar acum. Mesajul ministrului Sănătății
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bărbat de 41 de ani din Botoșani, ucis de vecinul lui. De la ce ar fi pornit altercația. Autoritățile ...
Bărbat de 41 de ani din Botoșani, ucis de vecinul lui. De la ce ar fi pornit altercația. Autoritățile sunt consternate: „Nu pot să îmi explic furia”
Patru zodii vor avea 7 săptămâni de vis. Transformă totul în beneficii reale
Patru zodii vor avea 7 săptămâni de vis. Transformă totul în beneficii reale
Aceeași sau aceiași, care este forma corectă? Când și cum le folosim
Aceeași sau aceiași, care este forma corectă? Când și cum le folosim
Cine este Doina Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. ...
Cine este Doina Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Mihai Bobonete a fost extrem de impresionat
Un microbuz s-a răsturnat pe drumul București-Giurgiu. A fost activat planul roșu: 16 pasageri trăiesc ...
Un microbuz s-a răsturnat pe drumul București-Giurgiu. A fost activat planul roșu: 16 pasageri trăiesc un coșmar
Când se opresc ninsorile în România, potrivit ANM. Peste câte zile vor crește temperaturile în ...
Când se opresc ninsorile în România, potrivit ANM. Peste câte zile vor crește temperaturile în termometre
Vezi toate știrile
×