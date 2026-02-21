Iuliana Beregoi a publicat discuțiile cu Daniela Costețchi, în plin scandal de șantaj și escrocare! „Nu o să permit niciodată să mintă cineva în halul acesta despre mine”

Iuliana Beregoi a reacționat ferm la zvonurile recente care circulă online și care implică un incident legat de familia Danielei Costețchi. Artista dezminte cu tărie afirmațiile conform cărora obiecte funerare ar fi fost aduse în fața casei părinților Danielei, subliniind că acestea sunt complet neadevărate și că nu va tolera ca ea sau familia sa să fie implicate în astfel de minciuni. Ce a spus cântăreața.

Influencerița Daniela Costețchi a povestit că, ani de zile, a trăit sub presiunea unor acțiuni pe care le considera orchestrate de familia Beregoi. Ea a relatat că ar fi fost supusă unor amenințări înspăimântătoare, inclusiv prin plasarea unor obiecte funerare la ușa locuinței sale, alături de fotografii cu ea și fiica ei minoră. Ce a spus Iuliana Beregoi

Într-un mesaj public, Iuliana Beregoi a explicat că deși are multe lucruri pe care ar putea să le dezvăluie, nu dorește să cadă în capcana bârfei sau a postărilor menite doar să facă senzație online. A arătat, totodată, și o parte dintre mesajele dintre ea și Daniela Costețchi la scurt timp după ce au apărut obiectele funerare. (VEZI GALERIE FOTO) Ea a precizat că scopul video-ului său a fost exclusiv de a-și apăra reputația și pe cea a familiei sale, care se simt nedreptățiți și vulnerabili în fața acestor acuzații.

Artista le-a cerut fanilor și urmăritorilor să nu creadă tot ce circulă pe internet și să fie atenți la modul în care unii încearcă să direcționeze atenția publicului de la problemele lor către viața ei personală. Iuliana Beregoi a promis că, la momentul potrivit, va clarifica întreaga poveste și va oferi toate detaliile, astfel încât fiecare afirmație să fie înțeleasă corect și complet.

„Dragii mei, să știți că mai am foarte multe de arătat și de spus. Este nimic tot ce v-am arătat până acum, pe lângă ce pot să vă mai arăt și să vă mai spun. Dar sincer nu vreau să mă cobor la acel nivel. să bârfesc pe online, să postez conversații doar pentru hype, pentru că eu nu am nevoie de acel hype. Doar că nu o să permit niciodată să mintă cineva în halul acesta despre mine. Sunt niște chestii pe care nu pot să le vorbesc chiar acum, să vă povestesc tot, dar vă promit că mai târziu o să vă spun toată povestea și o să se lege fiecare cuvânt pe care îl auziți acum, chiar și pe care nu îl înțelegeți despre mine, o să se lege totul. Pentru că sunt foarte multe chestii neadevărate care se spun acum pe online despre mine. Să știți că am făcut acest video doar ca să mă apăr pe mine și familia mea care este insultată și suntem călcați în picioare. Un lucru pe care eu nu o să-l accept niciodată. Așa că vă rog frumos, aveți răbdare și nu ascultați toate toate bârfele de pe online, vă rog. Și vă rog frumos, fiți foarte atenți la cum se mută, cum își doresc unii oameni să treacă de la atenția de la problemele lor, să treacă la problemele mele, ca să mute atenția din partea aia în partea cealaltă”, a povestit Iuliana Beregoi pe rețelele de socializare.

