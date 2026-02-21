I-a trimis 159.000 de mesaje după prima întâlnire! Cum s-a terminat „povestea de dragoste” care a băgat autoritățile în alertă

O femeie de 31 de ani din statul american Arizona a fost arestată după ce a trimis peste 159.000 de mesaje – unele cu amenințări violente – unui bărbat pe care îl întâlnise o singură dată, prin intermediul unei aplicații de dating pentru persoane înstărite. Conform publicației Daily Sabah, cazul a ajuns în instanță, iar autoritățile l-au încadrat la hărțuire și violare de domiciliu.

Potrivit poliției și documentelor depuse la tribunal, Jacqueline Claire Ades l-a cunoscut pe bărbat în iulie 2017, prin aplicația Luxy, o platformă de întâlniri care se promovează ca fiind exclusivistă și destinată milionarilor.

Cei doi s-au întâlnit o singură dată față în față. După ce bărbatul i-a transmis că nu își dorește o relație cu ea, comportamentul femeii ar fi degenerat, încadrându-se într-un tipar de hărțuire.

159.000 de mesaje în zece luni

Autoritățile susțin că, pe parcursul a aproximativ zece luni, Ades i-ar fi trimis peste 159.000 de mesaje text. Unele dintre acestea conțineau limbaj violent și afirmații extrem de tulburătoare, inclusiv amenințări explicite la adresa victimei.

Anchetatorii au considerat conținutul mesajelor suficient de grav pentru a justifica intervenția penală, mai ales în contextul frecvenței și intensității acestora.

Refuzul care a declanșat totul

Situația a atins un punct critic în aprilie 2018, când femeia a fost găsită în locuința bărbatului, fără permisiune. Mai exact, ea se afla în baia acestuia. Deși a fost arestată inițial, a fost eliberată la scurt timp.

Ulterior, ea ar fi mers la locul de muncă al victimei și ar fi susținut că era „soția” lui, moment în care a fost din nou reținută de forțele de ordine.

În apărarea sa, Ades a declarat că sentimentele ei erau motivate de iubire și că simțea că și-a găsit „sufletul pereche”. Procurorii au argumentat însă că acțiunile sale se încadrează la hărțuire și violare de domiciliu.

În prezent, femeia este deținută fără posibilitatea eliberării pe cauțiune în închisoarea din comitatul Maricopa și se confruntă cu acuzații penale pentru hărțuire și încălcarea a proprietății.

