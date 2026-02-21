Vedeta de la Power Couple, luată cu targa de pe pârtie! S-a accidentat în timp ce se dădea cu placa: „Nu te grăbi să faci pe profesorul”

Ceea ce trebuia să fie o vacanță de distracție, cu sporturi de iarnă, s-a încheiat cum nu se putea mai rău pentru Andrei Stoica, fostul concurent de la Power Couple. S-a dat mare profesionist în datul cu placa și a plecat de pe pârtie direct pe targa salvamontiștilor.

Recent, pentru că este iarnă în toată regula, Andrei Stoica a mers pe pârtie pentru câteva ture cu placa. Împreună cu soția și cei doi copii, luptătorul s-a filmat la fiecare pas, imagini care ulterior aveau să formeze o tragicomedie interesantă.

Andrei Stoica a plecat de pe pârtie în targa salvamontiștilor

Aventura de pe pârtie s-a terminat mai repede decât se aștepta. După ce s-a afișat în mediul online și în fața prietenilor ca fiind un maestru în ale sporturilor de iarnă, un „profesor”, Andrei Stoica a dat nas în nas cu realitatea. A fost pus la pământ de o căzătură serioasă. Cu alte cuvinte, toate cunoștiințele cu care se mândrea s-au întors împotriva lui.

În urma căzăturii, fostul concurent de la Power Couple s-a ales cu o luxație în zona umărului. Prin urmare, nici vorbă să mai poată continua plimbarea pe pârtie. Echipa de salvamontiști a venit în ajutorul lui, iar Stoica a plecat de la „joacă” direct pe targă, cu umărul bandajat și suport de susținere a gâtului.

”Entuziasm mare pe pârtie, eu cu placa, copiii pe schiuri, Andra lângă noi. Primele minute, chef de dat tare. La scurt timp, realitatea m-a pus frumos la sol și m-am ales cu o lovitură la umăr, fix cât să-mi aduc aminte că zăpada nu ține cont de planurile mele. Concluzia zilei: nu te grăbi să faci pe profesorul pe pârtie, că lecțiile vin repede și uneori direct pe claviculă. Aveți grijă cum vă dați, încălziți-vă bine și bucurați-vă de vacanță. Eu iau o pauză scurtă și revin pe placă”, a declarat Andrei Stoica, pe Facebook.

