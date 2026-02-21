Acasă » Știri » Vedeta de la Power Couple, luată cu targa de pe pârtie! S-a accidentat în timp ce se dădea cu placa: „Nu te grăbi să faci pe profesorul”

Vedeta de la Power Couple, luată cu targa de pe pârtie! S-a accidentat în timp ce se dădea cu placa: „Nu te grăbi să faci pe profesorul”

De: Irina Vlad 21/02/2026 | 14:40
Vedeta de la Power Couple, luată cu targa de pe pârtie! S-a accidentat în timp ce se dădea cu placa „Nu te grăbi să faci pe profesorul”/ sursă foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Ceea ce trebuia să fie o vacanță de distracție, cu sporturi de iarnă, s-a încheiat cum nu se putea mai rău pentru Andrei Stoica, fostul concurent de la Power Couple. S-a dat mare profesionist în datul cu placa și a plecat de pe pârtie direct pe targa salvamontiștilor. 

Recent, pentru că este iarnă în toată regula, Andrei Stoica a mers pe pârtie pentru câteva ture cu placa. Împreună cu soția și cei doi copii, luptătorul s-a filmat la fiecare pas, imagini care ulterior aveau să formeze  o tragicomedie interesantă.

Andrei Stoica a plecat de pe pârtie în targa salvamontiștilor

Aventura de pe pârtie s-a terminat mai repede decât se aștepta. După ce s-a afișat în mediul online și în fața prietenilor ca fiind un maestru în ale sporturilor de iarnă, un „profesor”, Andrei Stoica a dat nas în nas cu realitatea. A fost pus la pământ de o căzătură serioasă. Cu alte cuvinte, toate cunoștiințele cu care se mândrea s-au întors împotriva lui.

Andrei Stoica a plecat de pe pârtie cu ajutorul salvamontiștilor/ sursă foto: social media

În urma căzăturii, fostul concurent de la Power Couple s-a ales cu o luxație în zona umărului. Prin urmare, nici vorbă să mai poată continua plimbarea pe pârtie. Echipa de salvamontiști a venit în ajutorul lui, iar Stoica a plecat de la „joacă” direct pe targă, cu umărul bandajat și suport de susținere a gâtului.

”Entuziasm mare pe pârtie, eu cu placa, copiii pe schiuri, Andra lângă noi. Primele minute, chef de dat tare. La scurt timp, realitatea m-a pus frumos la sol și m-am ales cu o lovitură la umăr, fix cât să-mi aduc aminte că zăpada nu ține cont de planurile mele.

Concluzia zilei: nu te grăbi să faci pe profesorul pe pârtie, că lecțiile vin repede și uneori direct pe claviculă. Aveți grijă cum vă dați, încălziți-vă bine și bucurați-vă de vacanță. Eu iau o pauză scurtă și revin pe placă”, a declarat Andrei Stoica, pe Facebook.

Concurentul de la Power Couple nu a știut cu ce să-i mai intre în grații iubitei. I-a luat parfum și flori, dar ea tot îmbufnată a rămas

Câți bani au primit eliminații Oase și Maria Pitică, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Power Couple

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Orașul din România în care angajații primăriei au încasat 1.000.000 de euro în 2025. Are doar 11.000 de locuitori
Știri
Orașul din România în care angajații primăriei au încasat 1.000.000 de euro în 2025. Are doar 11.000 de…
Comunicat: Liquid Money deschide un nou magazin în centrul Sibiului. Este locul unde obiectele prind viață și poveștile tale chiar contează!
Știri
Comunicat: Liquid Money deschide un nou magazin în centrul Sibiului. Este locul unde obiectele prind viață și poveștile…
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în...
Nutriționiștii arată ora fixă la care trebuie să îți bei, de fapt, cafeaua
Gandul.ro
Nutriționiștii arată ora fixă la care trebuie să îți bei, de fapt, cafeaua
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Veste teribilă primită de Mircea Lucescu în Belgia. Medicii i-ar fi recomandat să pună capăt carierei
Adevarul
Veste teribilă primită de Mircea Lucescu în Belgia. Medicii i-ar fi recomandat să...
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se...
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac
Mediafax
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
Click.ro
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc...
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea afacerilor SUA-Rusia. Cine a inițiat proiectul și ce legături are cu Trump
Digi 24
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea afacerilor SUA-Rusia. Cine a inițiat proiectul...
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”
Digi24
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul...
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
go4it.ro
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Nutriționiștii arată ora fixă la care trebuie să îți bei, de fapt, cafeaua
Gandul.ro
Nutriționiștii arată ora fixă la care trebuie să îți bei, de fapt, cafeaua
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Orașul din România în care angajații primăriei au încasat 1.000.000 de euro în 2025. Are doar ...
Orașul din România în care angajații primăriei au încasat 1.000.000 de euro în 2025. Are doar 11.000 de locuitori
Test de logică | Aceste două clopote par identice, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe în ...
Test de logică | Aceste două clopote par identice, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe în 23 de secunde!
Comunicat: Liquid Money deschide un nou magazin în centrul Sibiului. Este locul unde obiectele prind ...
Comunicat: Liquid Money deschide un nou magazin în centrul Sibiului. Este locul unde obiectele prind viață și poveștile tale chiar contează!
Orașul din România care rămâne fără populație. Mai sunt doar 3.300 de oameni angajați
Orașul din România care rămâne fără populație. Mai sunt doar 3.300 de oameni angajați
Ce modificări poți face în apartament fără să ai nevoie de autorizație. Ce prevede legea
Ce modificări poți face în apartament fără să ai nevoie de autorizație. Ce prevede legea
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit! Avem informații și reacții în premieră: “Am ...
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit! Avem informații și reacții în premieră: “Am rămas amici!”
Vezi toate știrile
×