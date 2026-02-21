Amendă de 5.000 lei pentru bucureștenii care stau la bloc și fac această greșeală aparent banală

În România, hrănirea animalelor fără stăpân sau a porumbeilor de pe domeniul public este interzisă, chiar dacă nu există o lege națională, însă multe orașe au adoptat reglementări locale care sancționează aceste practivi. Fie că este vorba despre sănătate, igienă publică, murdărirea domeniului public sau degradarea clădirilor, hrănirea porpumbeilor poate atrage amenzi usturătoare.

Amenda se aplica și în cazul cetățenilor din alte orașe, însă în București are cea mai mare valoare, mai exact: 5.000 de lei. În Cluj Napoca și Timișoara, această hrănirea păsărilor este sancționată contravențional cu amenzi cuprinse între 300 și 1.000 de lei.

Amenzi usturătoare pentru cei care hrănesc porumbeii

De asemenea, hrănirea porumbeilor este strict interzisă și în municipiul Suceava. Cei care vor continua să dea semințe, pâine, biscuiți sau alte resturi zburătoarelor ar putea fi sancționați cu amenzi cuprinse între 600 și 1.000 de lei. La fel ca și în cazul celorlalte municipii, amenzile vor fi aplicate în principal cu scop educativ, urmărind să îi facă pe cei responsabili să conștientizeze mizeria lăsată în spațiul public.

Numărul porumbeilor din orașe a crescut extrem de mult în ultimii ani. Unul dintre motive este mâncarea care li se oferă din partea oamenilor. În urma unui gest de omenie, rămâne însă multă mizerie, iar specialiștii atenționează faptul că porumbeii sunt purtători de boli transmisibile (de la păsări la oameni). De asemenea, resturile de mâncare lăsate în urma lor pot atrage șobolanii

Caz recent în București

Deși legea este ignorată de majoritatea iubitorilor de animale, recent, un bucureștean din cartierul Drumul Taberei a fost sancționat cu o amendă cumulată de 6.500 de lei. Suma a inclus și sancțiuni pentru injurii și refuz de legitimare, dar punctul de plecare a fost hrănirea porumbeilor.

