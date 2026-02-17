Acasă » Știri » Ce a pățit un constructor român care a luat avans 40.000 de euro și nu s-a mai dus la lucrare. Ce pedeapsă a primit în Belgia

De: David Ioan 17/02/2026 | 19:19
Un român stabilit în Belgia a fost condamnat la doi ani de închisoare, după ce a încasat aproape 40.000 de euro pentru lucrări de construcție pe care nu le-a mai realizat.

Jumătate din pedeapsă este cu suspendare, iar instanța a stabilit și o amendă de 4.000 de euro, precum și o interdicție profesională valabilă timp de zece ani.

Cazul a pornit de la o societate din orașul Izegem, care intenționa să ridice un imobil cu șapte apartamente. Firma belgiană a încheiat un contract cu TPM Construct, administrată de Paul T., un român în vârstă de 42 de ani.

În toamna anului 2022, proiectul părea pregătit pentru demararea lucrărilor, iar antreprenorul a transmis beneficiarului că materialele necesare urmau să fie achiziționate.

Prima factură emisă a inclus și o ofertă pentru cărămizile de fațadă, iar comportamentul constructorului a creat impresia că lucrările vor începe conform planului.

„Totul arăta foarte bine și s-a dat undă verde pentru plata celor 39.000 de euro”, a declarat avocatul părții păgubite.

Ulterior, beneficiarul a constatat că fusese înșelat.

„Comunicarea s-a oprit după efectuarea plății. Lucrările nu erau finalizate, materialele plătite nu au fost niciodată ridicate și nu am mai auzit nimic de el. Casa lui era scoasă la vânzare. Dispăruse în România”, a precizat reprezentantul legal al firmei belgiene.

Între timp, societatea administrată de Paul T. a intrat în faliment. Potrivit procurorilor, antreprenorul transfera în mod repetat bani din conturile companiei în cele personale, inclusiv după încasarea sumei de aproape 40.000 de euro.

„A transferat imediat 15.000 de euro în contul propriu și a retras o parte în numerar. Materialele promise nu au fost comandate niciodată. La scurt timp după aceea a fost declarat falimentul”, a explicat avocatul firmei din Izegem, care a rămas cu o pierdere financiară considerabilă.

Instanța belgiană a decis ca românul să achite despăgubiri în valoare de 40.500 de euro, pe lângă pedeapsa penală și amenda stabilită. De asemenea, i s-a interzis să mai profeseze în domeniu timp de 10 ani.

Într-un alt caz investigat în Belgia, o companie românească de transport riscă o amendă de 6.400 de euro și confiscări de peste 93.000 de euro, după un control efectuat în zona portuară Zeebrugge.

Patru șoferi munceau la negru, fiind plătiți la nivelul salariilor din România, deși activitatea lor se desfășura în practică pe teritoriul belgian.

