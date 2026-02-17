Acasă » Știri » Cristina Cioran a răbufnit după interviul lui Alex Dobrescu: „M-am săturat de mine să mă emoționez și să plâng.” Ce i-a cerut fostului iubit?

Cristina Cioran a răbufnit după interviul lui Alex Dobrescu: „M-am săturat de mine să mă emoționez și să plâng.” Ce i-a cerut fostului iubit?

De: Denisa Crăciun 17/02/2026 | 18:41
Cristina Cioran a răbufnit după interviul lui Alex Dobrescu: „M-am săturat de mine să mă emoționez și să plâng.” Ce i-a cerut fostului iubit?
Cristina Cioran, dezvăluiri cu ochii în lacrimi după ce Alex Dobrescu a fost închis
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Cristina Cioran a început să plângă după ce a văzut interviul cu Alex Dobrescu. Aceasta a recunoscut că încă îl iubește și spune că așteaptă ca el să își ispășească pedeapsa, pentru a se întoarce acasă.

Fosta prezentatoare TV a fost invitată în cadrul unei emisiuni TV, acolo unde a izbucnit în lacrimi după ce a văzut interviul cu Alex Dobrescu, fostul ei iubit și tatăl copiilor ei.

Acesta ispășește o pedeapsă de patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. De-a lungul timpului, cei doi au trecut prin mai multe despărțiri și împăcări, însă acum au decis să pună capăt relației.

Alex Dobrescu si Cristina Cioran
Cristina și Alex Dobrescu s-au împăcat? Sursa foto: Social media

Cristina Cioran a răbufnit după interviul lui Alex Dobrescu

Fosta prezentatoare tv Cristina Cioran a văzut un interviu cu Alex Dobrescu din penitenciar. Aceasta a încercat să se abțină, însă nu a reușit și a izbucnit în lacrimi. Actrița a declarat că, în ciuda faptului că nu mai sunt împreună, încă îl iubește. Își dorește ca Alex să iasă cât mai repede din închisoare, pentru a putea fi alături de cei doi copii ai lor și să își pună planul de viitor în aplicare.

„Nimeni nu a vrut să fim în situația asta, nimeni. Eu încerc în fiecare zi să depășesc partea negativă, să depășesc durerea asta care a existat și care va exista. Și da, dragostea nu trece. Și da, spun în gura mare, eu încă-l iubesc pe Alex. Și-i mulțumesc că mi-a făcut acești copii. Și mă bucur că am copiii sănătoși, frumoși și buni. Dar vreau să se termine odată pentru totdeauna. Și să văd că mergem mai departe. Că are un plan de viitor, că are un plan pentru noi, pentru copiii lui. M-am săturat de mine să mă emoționez și să plâng și să-mi pară rău. Pe cuvânt. Nu știu dacă vom mai fi împreună, dar vreau să aibă și mamă și tată. Pentru că merită. Este dreptul lor. Să fim împreună pentru ei. Aștept să vină cu planul ăla de viitor. Să vedem ce are de gând să facă”, a declarat Cristina Cioran, cu lacrimi în ochi.

VEZIȘI: Cum arată apartamentul în care locuiește Cristina Cioran cu cei doi copii. În living are o zonă de joacă special amenajată pentru Ema și Max

Cristina Cioran i-a tăiat moțul copilului ei singură, în timp ce Alex Dobrescu se află în spatele gratiilor. Cum a apărut vedeta

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
Știri
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Știri
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o…
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
Mediafax
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%,...
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul lor de a trăi
Adevarul
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent. Ce este concursul AD5
Mediafax
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent....
Parteneri
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela la aproape 30 de ani de la celebrul serial românesc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te aștepți mai puțin
Click.ro
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te...
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Digi 24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
go4it.ro
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație ...
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
Vezi toate știrile
×