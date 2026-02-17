Cristina Cioran a răbufnit după interviul lui Alex Dobrescu: „M-am săturat de mine să mă emoționez și să plâng.” Ce i-a cerut fostului iubit?

Cristina Cioran a început să plângă după ce a văzut interviul cu Alex Dobrescu. Aceasta a recunoscut că încă îl iubește și spune că așteaptă ca el să își ispășească pedeapsa, pentru a se întoarce acasă.

Fosta prezentatoare TV a fost invitată în cadrul unei emisiuni TV, acolo unde a izbucnit în lacrimi după ce a văzut interviul cu Alex Dobrescu, fostul ei iubit și tatăl copiilor ei.

Acesta ispășește o pedeapsă de patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. De-a lungul timpului, cei doi au trecut prin mai multe despărțiri și împăcări, însă acum au decis să pună capăt relației.

Cristina Cioran a răbufnit după interviul lui Alex Dobrescu

Fosta prezentatoare tv Cristina Cioran a văzut un interviu cu Alex Dobrescu din penitenciar. Aceasta a încercat să se abțină, însă nu a reușit și a izbucnit în lacrimi. Actrița a declarat că, în ciuda faptului că nu mai sunt împreună, încă îl iubește. Își dorește ca Alex să iasă cât mai repede din închisoare, pentru a putea fi alături de cei doi copii ai lor și să își pună planul de viitor în aplicare.

„Nimeni nu a vrut să fim în situația asta, nimeni. Eu încerc în fiecare zi să depășesc partea negativă, să depășesc durerea asta care a existat și care va exista. Și da, dragostea nu trece. Și da, spun în gura mare, eu încă-l iubesc pe Alex. Și-i mulțumesc că mi-a făcut acești copii. Și mă bucur că am copiii sănătoși, frumoși și buni. Dar vreau să se termine odată pentru totdeauna. Și să văd că mergem mai departe. Că are un plan de viitor, că are un plan pentru noi, pentru copiii lui. M-am săturat de mine să mă emoționez și să plâng și să-mi pară rău. Pe cuvânt. Nu știu dacă vom mai fi împreună, dar vreau să aibă și mamă și tată. Pentru că merită. Este dreptul lor. Să fim împreună pentru ei. Aștept să vină cu planul ăla de viitor. Să vedem ce are de gând să facă”, a declarat Cristina Cioran, cu lacrimi în ochi.

