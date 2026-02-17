Acasă » Știri » Cât costă cea mai ieftină croazieră pe Mediterană. Au devenit din ce în ce mai căutate

Cât costă cea mai ieftină croazieră pe Mediterană. Au devenit din ce în ce mai căutate

De: Irina Vlad 17/02/2026 | 18:59
Cât costă cea mai ieftină croazieră pe Mediterană. Au devenit din ce în ce mai căutate/ sursă foto: social media

Tot mai mulți români își îndreaptă atenția către unele dintre cele mai exclusiviste destinații exotice din lume. Pentru o experiență unică, dar și pentru un confort sporit, zborurile lungi cu avionul au fost rapid înlocuite cu vasele de croazieră. Cât costă, de fapt, cea mai ieftină croazieră pe Mediterană?

Croazierele de pe vasele de lux câștigă tot mai mult teren în rândul turiștilor dornici de noi experiențe și aventuri. Fie că este vorba despre destinații exotice precum Bali, Thailanda, Caraibe, Zanzibar sau Maldive, de la an la an statisticile arată că numărul celor care aleg să se îmbarce la bordul vaselor de croazieră crește.

Cât costă, de fapt, o croazieră pe Mediterană

Sejururile memorabile în cele mai deosebite destinații exotice au devenit la îndemâna oricui. Bani să fie. Fiind cazați pe vasul de croazieră, turiștii au ocazia să viziteze mai multe țări și insule într-o singură vacanță, croazierele organizate de firmele de turism fiind tot mai atractive. Aceste escapade îmbină utilul cu plăcutul, relaxarea cu explorarea și distracția cu relaxarea.

Potrivit statisticilor, numai în 2025 cererile pentru croaziere pe vase de lux s-au dublat. Tarifele de cazare pe vasele plutitoare pornesc de la 1.200 de euro pentru o cabină interioară. În Golful Persic, tarifele pentru o croazieră pornesc de la 780 de euro. În Statele Unite, o croazieră poate ajunge până la 3.000 de euro pentru 12-15 zile de vacanță.

Croazierele din Europa sunt, de asemenea, la mare căutare. Cele de pe Mediterană sunt cele mai accesibile, atât din punct de vedere al locațiilor, cât și al prețurilor. Rutele includ orașe precum Barcelona, Veneția, Roma, insule din Croația, Grecia și Turcia.

Astfel de excursii au devenit o opțiune excelentă pentru cei care își doresc să viziteze rapid cele mai importante orașe și insule turistice din Europa. Prețul unei excursii de o săptămână la bordul unui hotel plutitor pornește de la 650 de euro/persoană.

Stațiunea izolată din România care începe să facă valuri în Europa. Ar putea deveni cea mai exclusivistă destinație locală

Cum arată căsuțele de vacanță ale Andreei Esca de la Porumbacu de Sus? Câți bani trebuie să dai pentru a închiria o astfel de locație de lux

